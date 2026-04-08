Mısır'dan ABD-Iran Ateşkesi Değerlendirmesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Sisi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sabahın erken saatlerinde, ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığına ilişkin açıklamayı takip ettim. Bu haber, şüphesiz ki dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca barışseveri rahatlattı. Yüce Allah'a bu olumlu gelişmenin bölgedeki savaşı sona erdirmeye, güvenliği ve istikrarı tekrar tesis etmeye ve halkların kalkınma, ilerleme ve refah konusundaki özlemlerini gerçekleştirmeye yönelik kalıcı bir anlaşma ile taçlandırılması için dua ediyorum."

Bu zor koşullarda Mısır'ın Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye kardeş ülkelere, ayrıca Ürdün ve Irak'a tam ve koşulsuz desteğini teyit ediyor ve gelecekteki herhangi bir anlaşmanın bu ülkelerin meşru güvenlik endişelerini ve gereksinimlerini dikkate almasının önemini vurguluyorum.

Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın aklın sesine kulak verme ve insanlık ile barış değerlerini savunma kararını takdir etmekte olup, tarafları bölge ve dünya halkları arasında kalıcı barış ve istikrar içinde bir arada yaşama hedefine yönelik müzakerelere katılmaya davet etmektedir. Mısır kardeş Körfez ülkeleri, Irak ve Ürdün'ün güvenliğini, istikrarını ve refahını desteklemeye devam edecek ve ben de bölgemizde ve tüm dünyada çatışmaları sona erdirmek ve adil ve kapsamlı bir barışın tesisi amacıyla her türlü samimi ve özverili çabayı göstermeye devam edeceğim."