Mısır'dan ABD-Iran Ateşkesi Değerlendirmesi

08.04.2026 12:59
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD ve İran arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Sisi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sabahın erken saatlerinde, ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığına ilişkin açıklamayı takip ettim. Bu haber, şüphesiz ki dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca barışseveri rahatlattı. Yüce Allah'a bu olumlu gelişmenin bölgedeki savaşı sona erdirmeye, güvenliği ve istikrarı tekrar tesis etmeye ve halkların kalkınma, ilerleme ve refah konusundaki özlemlerini gerçekleştirmeye yönelik kalıcı bir anlaşma ile taçlandırılması için dua ediyorum."

Bu zor koşullarda Mısır'ın Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye kardeş ülkelere, ayrıca Ürdün ve Irak'a tam ve koşulsuz desteğini teyit ediyor ve gelecekteki herhangi bir anlaşmanın bu ülkelerin meşru güvenlik endişelerini ve gereksinimlerini dikkate almasının önemini vurguluyorum.

Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın aklın sesine kulak verme ve insanlık ile barış değerlerini savunma kararını takdir etmekte olup, tarafları bölge ve dünya halkları arasında kalıcı barış ve istikrar içinde bir arada yaşama hedefine yönelik müzakerelere katılmaya davet etmektedir. Mısır kardeş Körfez ülkeleri, Irak ve Ürdün'ün güvenliğini, istikrarını ve refahını desteklemeye devam edecek ve ben de bölgemizde ve tüm dünyada çatışmaları sona erdirmek ve adil ve kapsamlı bir barışın tesisi amacıyla her türlü samimi ve özverili çabayı göstermeye devam edeceğim."

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Mısır, Refah, İran, Son Dakika

Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
13:21
Fenerbahçe’den taraftarına büyük bir jest daha
Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
