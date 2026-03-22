Mısır'dan BAE ve Kuveyt'e Destek - Son Dakika
Mısır'dan BAE ve Kuveyt'e Destek

Mısır\'dan BAE ve Kuveyt\'e Destek
22.03.2026 21:14
Mısır, BAE ve Kuveyt'in güvenlik önlemlerine tam destek verdiğini açıkladı.

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'in ulusal güvenliklerini korumak amacıyla aldığı tüm önlemlere "tam destek" verdiğini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin aldığı güvenlik tedbirlerine destek verdiği belirtilirken, "şiddet ve terörün" reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kuveyt, BAE ve diğer kardeş Körfez ülkelerindeki yetkili makamların güvenliklerini, halklarını, ülke kaynaklarını ve iç istikrarlarını korumak için attığı tüm adımları, yasal ve güvenlik önlemlerini tamamen destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şiddet ve terörün kınandığı açıklamada, bölge ülkelerinin istikrarını bozmaya yönelik tüm girişimlerin reddedildiği vurgulandı.

Kuveyt 17 ve 19 Mart'ta düzenlediği operasyonlarda, Hizbullah ile bağlantılı oldukları ve sabotaj hazırlığı yaptıkları iddiasıyla 26 kişiyi gözaltına almıştı.

BAE Devlet Güvenlik Kurumu ise 20 Mart'ta ülke içinde faaliyet gösteren, "Hizbullah ile İran bağlantılı bir terör hücresinin" çökertildiğini ve üyelerinin tutuklandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Kuveyt, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'dan BAE ve Kuveyt'e Destek - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan’ı vurdu Aile teşhis sırasında yıkıldı 3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan'ı vurdu! Aile teşhis sırasında yıkıldı
Biri 110, biri 106 yaşında Uzun yaşamın sırrı bu besinde Biri 110, biri 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrı bu besinde
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

21:29
Şampiyonluk 4 dakikada geldi Lig Kupası’nda zafer Manchester City’nin
Şampiyonluk 4 dakikada geldi! Lig Kupası'nda zafer Manchester City'nin
20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
20:18
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
19:46
İsrail, Arad ve Dimona’yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf
İsrail, Arad ve Dimona'yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf
18:33
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
SON DAKİKA: Mısır'dan BAE ve Kuveyt'e Destek - Son Dakika
