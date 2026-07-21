Mısır'dan Etiyopya'ya Nil Barajı Suçlaması

Mısır, Etiyopya'yı Nil Nehri üzerindeki Hedasi Barajı'nı Sudan ve Mısır'a karşı tek taraflı fiillerle politize bir şekilde yönetmekle suçladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, başkent Kahire'de Mozambik Dışişleri Bakanı Maria Manuela Lucas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Nil Nehri suyunun Mısır için varoluşsal bir mesele olduğunu ve bundan taviz veremeyeceklerini söyleyen Abdulati, daha önce pek çok kez Etiyopya'nın Hedasi Barajı'nı uluslararası hukuk kurallarına uymaksızın tek taraflı olarak inşa ettiği konusunda uyarıda bulunduklarını dile getirdi.

Abdulati, Etiyopya'nın barajı aşağı havza ülkeleri olan Mısır ve Sudan ile koordinasyon olmaksızın politize bir şekilde yönetmesinin ciddi olumsuz sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Mısırlı bakan, önceden koordinasyon olmadan barajda su tutulmasının son günlerde Sudan'da su seviyelerinde düşüşe yol açtığını ve Sudanlıların suya erişimini etkilediğini aktardı.

"Onların kalkınma, bizim de yaşam hakkımız var." diyen Abdulati, Etiyopya'nın kalkınma hakkına karşı olmadıklarını ancak bunun Sudan ve Mısır'a zarar vermeden yapılması gerektiğini vurguladı.

Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi Barajı konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamıştı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülkelere düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.