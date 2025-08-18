Mısır'dan Filistin'e Destek Mesajı - Son Dakika
Mısır'dan Filistin'e Destek Mesajı

18.08.2025 13:36
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Filistin'deki insani trajediye dikkat çekerek, Gazze'ye yardımların engellenmemesini talep etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Filistin'in büyük bir insani trajediyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek sözde "Büyük İsrail" açıklamalarını ise reddettiklerini belirtti.

Abdulati, Mısır'a resmi bir ziyarette bulunan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı önünde ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin halkının abluka ve sistematik açlıkla karşı karşıya olduğunu belirten Abdulati, Gazze'ye yönelik tehditlerin ve işgal planlarının ciddi endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Mısır'ın Filistin meselesine yönelik tutumunun değişmez olduğunu vurgulayan Abdulati, herhangi bir zorla yerinden etme girişimini veya demografik değişikliği kabul etmediklerini dile getirdi.

Abdulati, şunları kaydetti:

"Filistin büyük bir insani trajedi yaşıyor ve sözde Büyük İsrail açıklamalarını reddediyoruz.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda yaşanan engellere rağmen, Mısır ve Katar heyetleri olarak ateşkese ulaşmak ve Gazze'de akan kanı durdurmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz."

İsrail Gazze'ye yardım girişini engellemeye son versin

Refah Sınır Kapısı üzerinden giren yardımların yüzde 70'inin Mısır tarafından sağlandığını ve 5 bin tırın giriş izni beklediğini belirten Abdulati, "İşgalci İsrail makamları, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafındaki çalışmaları kısıtlıyor. Gazze'yi her türlü yardımla doldurmaya hazırız ancak İsrail'in engellemelerinin sona ermesini istiyoruz." dedi.

"Gazze müzakerelerinde hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz"

Mısır Dışişleri Bakanı, "Gazze müzakerelerinde hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz ve kalıcı bir ateşkesi umut ediyoruz." dedi.

Abdulati, uluslararası toplumu Gazze'de ateşkesin sağlanması için İsrail'e baskıyı sürdürmesi çağrısında bulunarak, "Gazze'de her türlü zorla göç ettirme girişimini reddediyoruz." dedi.

Filistin halkının çektiği acının uluslararası hukuka ve insanlık onuruna aykırı olduğunu vurgulayan Abdulati, Mısır'ın bu süreçte hiçbir haksızlığa ortak olmayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

