Mısır'dan Gazze Yeniden İnşası Vurgusu - Son Dakika
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Mısır'dan Gazze Yeniden İnşası Vurgusu

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Gazze'nin yeniden inşasında Filistinli tehciri istemediklerini belirtti.

02.02.2025 17:16
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nden hiçbir Filistinli tehcir edilmeden bölgenin yeniden inşa edilmesi konusundaki tutumlarının net olduğunu söyledi.

Mısır'ın "El- Kahire el-İhbariye" kanalına göre Abdulati, başkent Kahire'de Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Yusuf ile ortak basın toplantısında konuştu.

Ülkesinin Gazze Şeridi'yle ilgili çabalarının devam ettiğini belirten Abdulati, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 3 aşaması tamamlanıncaya kadar bu çabaların süreceğine işaret etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, "Hiçbir vatandaşın toprağını terk etmeyeceği şekilde Gazze Şeridi'nin yeniden imarı konusundaki tutumumuz net." dedi.

Kızıldeniz bölgesindeki gerilimlere de dikkati çeken Abdulati, "Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze'de ateşkesi sağlamasının ardından Kızıldeniz bölgesinde gerilimi tırmandırmanın bir gerekçesi yok." ifadelerini kullandı.

Kızıldeniz ve uluslararası deniz taşımacılığın güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Abdulati, Kızıldeniz'e kıyı olmayan hiçbir ülkeden askeri varlığı kabul etmediklerini ifade etti.

Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de dün toplanan Arap ülkeleri dışişleri bakanları, Trump'ın planına ilişkin ortak yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Katılımcılar, Filistinlilerin vazgeçilmez haklarına yönelik ihlallerin reddedilmesi konusunda mutabakata varmış bulunmaktalar." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır'dan Gazze Yeniden İnşası Vurgusu - Son Dakika

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