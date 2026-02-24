Mısır'dan İsrail'e İhlal Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır'dan İsrail'e İhlal Uyarısı

24.02.2026 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Gazze ve Batı Şeria'daki İsrail ihlallerinin durdurulması gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği ihlallerin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği 61. oturumunda konuştu.

Abdulati, Mısır'ın Konsey'in üyeliğinden gurur duyduğunu ifade ederek, ülkesinin insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde güçlendirilmesi ve korunmasına yönelik sarsılmaz bağlılığını yineledi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 61. Oturumu'nun bölgesel çatışmalar ve uluslararası kutuplaşma gibi tırmanan zorlukların gölgesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Abdulati, bu gelişmelerin kurallara dayalı uluslararası sistemi gerçek bir sınavla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Abdulati, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin ise insani yardımların bölgeye engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlamak için sarf edilen çabaların birleştirilmesinin yanı sıra bölgedeki yeniden imar ve erken toparlanma projelerinin hızlandırılmasının önemini vurguladı.

Mısırlı Bakan, Batı Şeria dahil olmak üzere Filistin halkını hedef alan süregelen ağır ihlallerin durdurulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Batı Şeria, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'dan İsrail'e İhlal Uyarısı - Son Dakika

ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
20:29
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 00:04:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Mısır'dan İsrail'e İhlal Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.