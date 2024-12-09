Mısır'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır'dan İsrail'e Kınama

Mısır, İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgalini kınayarak uluslararası güçlere çağrıda bulundu.

09.12.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, İsrail ordusunun Suriye ile sınır üzerindeki tampon bölgeyi işgal etmesini kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'yle sınır bölgesinde bulunan tampon bölgeyi ele geçirmesini en güçlü ifadelerle kınandı, bunun Suriye topraklarının işgali anlamına geldiği belirtildi.

Bu adımın Suriye'nin egemenliği ile Tel Aviv ve Şam arasında da 5 Haziran 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı açık şekilde ihlal ettiği kaydedildi.

İsrail uygulamalarının uluslararası hukuku, Suriye topraklarının birlik ve bütünlüğünü ihlal ettiği; sahada yeni bir oldu bittiyle daha fazla Suriye toprağını işgal etmek için bölgedeki boşluktan faydalanmak anlamına geldiği aktarıldı.

Mısır, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ve uluslararası güçlere "sorumluluklarını üstlenmeleri", "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı kararlı bir duruş sergilemeleri" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerinin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu, Politika, Suriye, İsrail, Güncel, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 Fenerbahçe’den olay açıklama: Kendini bilmez şahıs Fenerbahçe'den olay açıklama: Kendini bilmez şahıs
18:36 Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe
17:32 Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
17:11 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
08:03 Acun Ilıcalı’nın takımı küme düşüyor Acun Ilıcalı'nın takımı küme düşüyor
07:51 Kurtlar Vadisi’ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde Kurtlar Vadisi'ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde
07:49 Esad’ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı İran’dan açıklama var Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
07:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Türk futbolunda siyaset var mı’’ sorusuna beklenmedik yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Türk futbolunda siyaset var mı?'' sorusuna beklenmedik yanıt
07:29 Hava durumu uyarıları art arda geldi İstanbul dahil 10 ilde alarm Hava durumu uyarıları art arda geldi! İstanbul dahil 10 ilde alarm
07:21 İsrail, Esad’ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi İsrail, Esad'ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi
06:59 İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında
01:25 İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü! İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu
00:20 ABD, Suriye’ye operasyon başlattı 75’ten fazla bölgeye hava saldırısı ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 19:25:14. #1.13#
SON DAKİKA: Mısır'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.