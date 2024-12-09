Mısır'dan İsrail'e Kınama

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Mısır, İsrail ordusunun Suriye ile sınır üzerindeki tampon bölgeyi işgal etmesini kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'yle sınır bölgesinde bulunan tampon bölgeyi ele geçirmesini en güçlü ifadelerle kınandı, bunun Suriye topraklarının işgali anlamına geldiği belirtildi.

Bu adımın Suriye'nin egemenliği ile Tel Aviv ve Şam arasında da 5 Haziran 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı açık şekilde ihlal ettiği kaydedildi.

İsrail uygulamalarının uluslararası hukuku, Suriye topraklarının birlik ve bütünlüğünü ihlal ettiği; sahada yeni bir oldu bittiyle daha fazla Suriye toprağını işgal etmek için bölgedeki boşluktan faydalanmak anlamına geldiği aktarıldı.

Mısır, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ve uluslararası güçlere "sorumluluklarını üstlenmeleri", "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı kararlı bir duruş sergilemeleri" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerinin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.