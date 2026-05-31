Mısır'dan İsrail'e Lübnan Çekilmesi Çağrısı
Mısır'dan İsrail'e Lübnan Çekilmesi Çağrısı

31.05.2026 12:20
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini bir kez daha vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi çağrısını bir kez daha yineledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Lübnan'daki son gelişmeleri ele almak üzere Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Abdulati, mevcut hassas süreçte Lübnan'ın karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadelesinde Mısır'ın tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Mısırlı bakan, İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi çağrısını yineledi.

Abdulati, Lübnan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğinin ihlal edilmesinin uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 12 Temmuz 2006'da başlayan savaşın sona erdirilmesine ilişkin 1701 sayılı kararının açık ihlali olduğunu belirtti.

Lübnan'da devlet kurumlarının, özellikle ordunun ülke genelinde egemenliğini tesis etmesinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Abdulati, ülkede silahlı gücün yalnızca devletin elinde bulunmasının önemine dikkati çekti.

Lübnan Başbakanı Selam, dün Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun ülkesine yönelik benzeri görülmemiş ve tehlikeli saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
