Mısır\'dan İsrail\'e Sert Tepki

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KAHİRE, 9 Şubat (Xinhua) -- Mısır, İsrailli yetkililerin Suudi Arabistan topraklarında Filistin devleti kurulmasını öneren açıklamalarını "sorumsuz ve kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirerek sert bir şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, bu tür "ölçüsüz" açıklamaların Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve uluslararası hukuk ile BM Anlaşması'nı bariz şekilde ihlal ettiği ve tüm yerleşik diplomatik normları çiğnediği için kınanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in önerisinin aynı zamanda Filistin halkının 1967 sınırları temelinde Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'teki tüm ulusal toprakları üzerinde bağımsız bir devlet kurma yönündeki meşru ve devredilemez haklarını da tehdit ettiği belirtildi.

Bakanlık, Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve egemenliğini etkileyen, aynı zamanda Mısır için 'kırmızı çizgi' olan bu sorumsuz açıklamaları kesinlikle reddettiklerini ifade etti.

Açıklamaya göre Mısır, uluslararası toplumu bu tür açıklamaları kınamaya ve reddetmeye çağırdı.