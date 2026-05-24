Mısır'dan Kızıldeniz Açıklaması

Mısır, Kızıldeniz'e kıyısı bulunmayan hiçbir tarafın bölgeye ilişkin düzenlemelere dahil olmasını kabul etmediğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkeyi ziyaret eden Yemen Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şai Muhsin ez-Zindani ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin güvenliği konusu ele alındı.

Abdulati ve Zindani ayrıca Kahire'de düzenlenen Mısır-Yemen stratejik diyaloğunun dokuzuncu turuna başkanlık etti.

Abdulati görüşmede, Mısır'ın Yemen'in birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdürdüğünü, meşru hükümet ve devlet kurumlarına verilen desteğin devam edeceğini vurguladı.

Bakan Abdulati, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin "askerileştirilmesi ve uluslararasılaştırılmasına" yönelik girişimleri reddettiklerini belirterek, kıyıdaş olmayan ülkelerin bölgeye ilişkin düzenlemelere dahil edilmesini kesinlikle reddettiklerini ifade etti.

Abdulati, bu stratejik su yolunun güvenliğinin sağlanmasının yalnızca kıyıdaş Arap ve Afrika ülkelerinin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Görüşme sırasında taraflar, Kızıldeniz güvenliğinin yalnızca askeri ve güvenlik boyutuyla değil, aynı zamanda ekonomik ve kalkınma boyutlarıyla birlikte ele alınması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Bu kapsamda Abdulati, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne kıyıdaş Arap ve Afrika ülkeleri konseyi mekanizmalarının hızla etkinleştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Bakan Abdulati'nin bu açıklamaları, Mısır ve Eritre'nin yaklaşık bir hafta önce de kıyıdaş olmayan aktörlerin bölgede güvenlik düzenlemelerine dahil olma girişimlerine karşı ortak tutum sergilemesinin ardından geldi.

Mısır daha önce de Etiyopya'nın Kızıldeniz'e erişim ve bölgesel güvenlik mekanizmalarına katılım taleplerine karşı çıktığını açıklamıştı. Addis Ababa ise denize çıkışı olmadığı için deniz erişimi talep ediyor.

Uluslararası hukuk kapsamında 1993'te Eritre'nin bağımsızlığını kazanmasıyla denize kıyısı olmayan Etiyopya'nın doğrudan Kızıldeniz'e erişimi bulunmuyor.

Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne kıyıdaş ülkeler olan Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Sudan, Yemen, Eritre, Somali ve Cibuti, 2020'de "Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne Kıyıdaş Arap ve Afrika Ülkeleri Konseyi"nin kuruluş anlaşmasını imzalamıştı.