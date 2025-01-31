Mısır'dan Lübnan'a Hükümet Kurma Çağrısı

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Lübnanlı yetkililerle yeni hükümetin kurulması konusunu ele aldı.

Lübnan'a resmi ziyarette bulunan Abdulati, başkent Beyrut'ta Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam ile görüşmeler yaptı.

Başbakan Mikati ile görüşmesi sonrasında Lübnan'ın zor bir durumda bulunduğunu dile getiren Abdulati, "zorluklar karşısında yeni hükümetin bir an önce kurulmasını umduğunu" ifade etti.

Abdulati, Meclis Başkanı Berri ile yaptığı görüşmede "bölgenin çalkantılı bir süreç" yaşadığına dikkati çekerek, İsrail işgalinin sonlandırılması ve yeni hükümetin Lübnan halkının onayıyla kurulması gerektiğini vurguladı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Selam ile de görüşen Abdulati, şunları kaydetti:

"Lübnan'da yakın bir gelecekte hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Böylece, Lübnan'da hükümetin kurulmasıyla devletin kurumları, Cumhurbaşkanı (Joseph) Avn ile birlikte yeniden inşa sürecine girerek, güvenlik ve istikrarın sağlanması için çalışabilir."

Lübnan'da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ülkedeki siyasi krizin ilk adımının cumhurbaşkanının seçimiyle aşılması sonrasında hükümeti kurmakla görevlendirilen Selam'ın kabinesini açıklaması bekleniyor.