Mısır'dan Suriye için siyasi süreç çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır'dan Suriye için siyasi süreç çağrısı

Mısır, Suriye'de istikrar ve ulusal birlik için siyasi sürecin başlatılmasını talep etti.

10.12.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, Suriye'de istikrar ile halk ve toprak birliğini sağlayacak siyasi sürecin başlatılması çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından, 61 yılın ardından Baas rejiminin devrildiği Suriye'deki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suriye tarihinin bu kritik dönemi, dikteler ve dış müdahaleler olmadan yalnızca Suriye'nin ulusal sahipliğinde kapsamlı bir siyasi süreç başlatılması için tüm halkın ortak çaba göstermesini gerektiriyor." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu siyasi sürecin "Suriye'de ülkenin istikrarını ve tüm kesimleriyle halkın birliğini desteklemesi ve koruması" gerektiği belirtildi.

"Suriye'de tüm ulusal güçlere yönelik kapsamlı ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmesi" gerektiği belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu olunması gerekliliği de ifade edildi.

Suriye'nin geleceğinin şekillendirilmesi ve devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesinde "tüm Suriyelilerin katılımına yer verilmesi ve Suriye'nin Arap ve uluslararası sistemlerde hak ettiği konuma yeniden getirilmesi" gerektiği kaydedildi.

Mısır'ın "Suriye'deki kardeşlerle ile iletişim kurmak ve Suriye halkının isteklerini gerçekleştirecek kapsamlı siyasi sürecin başarıya ulaştırmak için gerekli çabayı gösterme konusunda istekli olduğu" bildirildi.

Suriye'nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamak için "mevcut durumdan yararlanmaya yönelik her türlü girişimin" engellenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, yeniden inşa çalışmalarının başlatılması, Suriyeli mültecilerin ve yerinden edilenlerin gönüllü ve güvenli bir şekilde dönüşleri için uygun koşulların sağlanmasının önemine değinildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Suriye, Güncel, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'dan Suriye için siyasi süreç çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:34 Esad’la ilgili “Türkiye“ iddiasına Dışişleri’nden yalanlama Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’nin bölünmesine izin vermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
07:46 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah’tan tüm dünyaya uyarı geldi İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi
07:40 Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı On binlerce kayıp var Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı! On binlerce kayıp var
07:16 İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi
06:56 Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
01:55 Bunalıma girip polise direnen şahıs evinin camlarını kırıp sokağa fırlattı Bunalıma girip polise direnen şahıs evinin camlarını kırıp sokağa fırlattı
01:51 Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi’nde bulundu Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi'nde bulundu
01:27 Sağlıkta istihdam kararı 26 binin üzerinde personel alınacak Sağlıkta istihdam kararı! 26 binin üzerinde personel alınacak
01:18 Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile Suriye’yi görüştü Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 20:06:29. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır'dan Suriye için siyasi süreç çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.