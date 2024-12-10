Mısır'dan Suriye için siyasi süreç çağrısı

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Mısır, Suriye'de istikrar ile halk ve toprak birliğini sağlayacak siyasi sürecin başlatılması çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından, 61 yılın ardından Baas rejiminin devrildiği Suriye'deki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suriye tarihinin bu kritik dönemi, dikteler ve dış müdahaleler olmadan yalnızca Suriye'nin ulusal sahipliğinde kapsamlı bir siyasi süreç başlatılması için tüm halkın ortak çaba göstermesini gerektiriyor." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu siyasi sürecin "Suriye'de ülkenin istikrarını ve tüm kesimleriyle halkın birliğini desteklemesi ve koruması" gerektiği belirtildi.

"Suriye'de tüm ulusal güçlere yönelik kapsamlı ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmesi" gerektiği belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu olunması gerekliliği de ifade edildi.

Suriye'nin geleceğinin şekillendirilmesi ve devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesinde "tüm Suriyelilerin katılımına yer verilmesi ve Suriye'nin Arap ve uluslararası sistemlerde hak ettiği konuma yeniden getirilmesi" gerektiği kaydedildi.

Mısır'ın "Suriye'deki kardeşlerle ile iletişim kurmak ve Suriye halkının isteklerini gerçekleştirecek kapsamlı siyasi sürecin başarıya ulaştırmak için gerekli çabayı gösterme konusunda istekli olduğu" bildirildi.

Suriye'nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamak için "mevcut durumdan yararlanmaya yönelik her türlü girişimin" engellenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, yeniden inşa çalışmalarının başlatılması, Suriyeli mültecilerin ve yerinden edilenlerin gönüllü ve güvenli bir şekilde dönüşleri için uygun koşulların sağlanmasının önemine değinildi.