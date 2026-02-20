Mısır Dışişleri Bakanı ABD'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
Mısır Dışişleri Bakanı ABD'de Temaslarda Bulundu

20.02.2026 18:30
Abdulati, İran'ın nükleer programı, Gazze ve Sudan'ı görüşmek üzere ABD'de toplandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD'nin başkenti Washington'da Arap ve ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerde, İran'ın nükleer programı, Gazze'deki gelişmeler ve Sudan'daki durumu ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, "Barış Konseyi"nin ilk toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile bir araya geldi.

Ayrıca ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Dünya Bankası Grubu Başkanı??????? Ajay Banga ile görüştü.

Gazze konusunda kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ile insani yardımların engelsiz biçimde ulaştırılmasının önemini vurgulayan Abdulati, İran'ın nükleer dosyasına ilişkin olarak ise bölgesel gerilimin tırmanmaması ve diplomatik çözümlerin öncelik kazanması gerektiğini ifade etti.

Sudan'daki gelişmeler konusunda Mısır'ın, Sudan devlet kurumlarının korunması ve ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazasına yönelik desteğini yineleyen Abdulati, Sudan'ın istikrarının Mısır ve bölge güvenliği açısından temel önemde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

