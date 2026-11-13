Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Boulos, BAE'de Sudan-Libya çözümünü görüştü - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Boulos, BAE'de Sudan-Libya çözümünü görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Boulos, BAE'deki Sir Bani Yas Forumu'nda Sudan ve Libya'daki siyasi çözümü görüştü. Görüşmede Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler ile bölge ülkelerinin egemenliği ve Sudan-Libya çözüm sürecinin önemi vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos, Sudan ile Libya'daki siyasi çözüme ulaşma çabalarını ve Afrika Boynuzu bölgesindeki gelişmeleri görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Boulos, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Sir Bani Yas Forumu kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler ele alınırken, bölge ülkelerinin egemenliğine saygı gösterilmesinin önemi vurgulandı.

Sudan'daki gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ülkenin birliğini, egemenliğini ve ulusal kurumlarını koruyan, dış müdahalelerden uzak, Sudan liderliğinde kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması için yürütülen çabalar konuşuldu.

Abdulati ve Boulos, Libya'daki siyasi krizde yaşanan son gelişmeler ile ülkenin birliğini ve istikrarını güvence altına alacak, halkın beklentilerini karşılayacak ve kaynaklarını koruyacak kapsamlı bir çözüm sürecinin desteklenmesinin önemini de ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği ve dün başlayan Sir Bani Yas Forumu'nun 3 gün sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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