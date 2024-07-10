Mısır Dışişleri Bakanı Blinken ile Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunu görüştü - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı Blinken ile Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunu görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile Gazze Şeridi'nde esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına varma fırsatlarını görüştü. Taraflar, ateşkes için devam eden çabaları ve esirlerin değişimine izin verecek ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini yoğunlaştıracak bir ateşkese ulaşma fırsatlarını ele aldı. Abdulati ile Blinken arasındaki telefon görüşmesinde, Sudan'daki krize dair gelişmeler de ele alındı. İki bakan, Libya'daki durum ve Kızıldeniz ile Lübnan'ın güvenliği gibi diğer önemli bölgesel konularda koordinasyon ve istişarelere devam etmek üzere bir sonraki aşamada iletişimi sürdürme konusunda mutabakata vardı.

10.07.2024 06:01
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile Gazze Şeridi'nde esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına varma fırsatlarını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati, Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar, ateşkes için devam eden çabaları ve esirlerin değişimine izin verecek ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini yoğunlaştıracak bir ateşkese ulaşma fırsatlarını ele aldı.

Abdulati ile Blinken arasındaki telefon görüşmesinde, ordu güçleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında bir yıldan fazla süredir iç savaşa sahne olan Sudan'daki krize dair gelişmeler de ele alındı.

İki bakan, Libya'daki durum ve Kızıldeniz ile Lübnan'ın güvenliği gibi diğer önemli bölgesel konularda koordinasyon ve istişarelere devam etmek üzere bir sonraki aşamada iletişimi sürdürme konusunda mutabakata vardı.

Abdulati, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile de yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki gelişmeleri ve Mısır'ın arabuluculuk çabalarını masaya yatırdı.

İki bakan, "Lübnan'daki durum ve gerginliğin Lübnan'ın istikrarını tehdit edecek ve bölgedeki gerilimi artıracak şekilde büyüme olasılığı hakkında derin endişelerini" dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de dün, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile "Gazze'de ateşkesin sağlanması" konusunu görüşmüştü.

ABD, Katar ve Mısır'ın öncülük ettiği arabuluculuk çabalarıyla İsrail ile Hamas arasında her iki taraftan da esir değişimini ve ateşkesi garanti edecek bir anlaşmaya varılmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır Dışişleri Bakanı Blinken ile Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunu görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır Dışişleri Bakanı Blinken ile Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunu görüştü - Son Dakika
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