Mısır ve AB, Gazze Durumunu Görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştüğü açıklandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati ve Borrell arasında başkent Kahire'de yapılan kapalı görüşmede Gazze'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgedeki durum görüşüldü.

Görüşmenin içeriğine dair ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Borrell, Mısır temasları kapsamında, dün ilk kez ziyaret ettiği Refah Sınır Kapısında, yapılan yardımların Gazze'deki ihtiyaçlara kıyasla "okyanusta bir damla" olduğunu, ancak daha fazlasını yapmak için siyasi iradenin bulunmadığını belirtmişti.

Borrell'in bugün Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Kahire'de yapılacak toplantısına katılması bekleniyor.