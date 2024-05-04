Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in tutumu bölgeyi tehdit ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in tutumu bölgeyi tehdit ediyor

Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail\'in tutumu bölgeyi tehdit ediyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in barış karşıtı tutumunun tüm bölgeyi tehdit ettiğini belirterek uyarıda bulundu. Şukri, Filistin davasını tasfiye etme çabalarına karşı duruş çağrısı yaparken, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgaline karşı uyarıda bulundu.

04.05.2024 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in barış karşıtı tutumunun tüm bölgeyi "benzeri görülmemiş tehditlere sürükleyeceği" uyarısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Şukri, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi adına, Gambiya'nın başkenti Banjul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Şukri, Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden zorla yerinden edilmesi yoluyla Filistin davasını tasfiye etme çabalarına karşı kararlı bir duruş çağrısı yaparak, "Kızıldeniz ve mevcut çatışmanın bölgede genişlemesi belki de İsrail'in barışı reddeden tutumunun tüm bölgeyi benzeri görülmemiş tehditlere sürükleyeceğinin en iyi göstergesidir." dedi.

Derhal ateşkes ve Gazze Şeridi'ne yardım akışına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarının uygulanması çağrısında bulunan Şukri, "Mısır, İsrail'i, yerinden edilmiş yaklaşık bir buçuk milyon Filistinlinin son sığınağı olan (Gazze Şeridi'nin güneyindeki) Refah kentini işgaline karşı şiddetle uyarıyor." ifadesini kullandı.

Şukri, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bir alternatifi olamayacağını, ancak bununla Orta Doğu'da istikrarın sağlanabileceğini kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 654 Filistinli öldürüldü, 77 bin 908 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Mısır, Gazze, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in tutumu bölgeyi tehdit ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 Kahire’den sonuç çıkmadı Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak Kahire'den sonuç çıkmadı! Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak
23:15 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi
22:34 Meteoroloji’den 18 şehre sarı kod uyarısı Meteoroloji'den 18 şehre sarı kod uyarısı
22:01 Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı Konum bilgisini komiser vermiş Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Konum bilgisini komiser vermiş
21:27 Şırnak’ta sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı Şırnak'ta sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı
00:05 Al-Nassr, Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda’yı 6-0 yendi Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda'yı 6-0 yendi
23:06 Olayların faturası kesildi EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya ceza Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza
22:32 Maç bitti, saha karıştı Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi
22:04 Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü
21:29 Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu
21:20 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı iddiası doğru değil Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı iddiası doğru değil
20:59 Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu
20:21 Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Kahire’de Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Kahire'de
20:18 Adana’da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 00:45:08. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in tutumu bölgeyi tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement