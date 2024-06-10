Mısır Dışişleri Bakanı, Rus-Arap toplantısı teklifinden memnuniyet duydu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı, Rus-Arap toplantısı teklifinden memnuniyet duydu

Mısır Dışişleri Bakanı, Rus-Arap toplantısı teklifinden memnuniyet duydu

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki krizin ele alınacağı Rus-Arap toplantısı yapılması teklifinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Şukri, Rusya'nın dönem başkanlığında düzenlenen BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki kriz ve çözüm yolları, ikili ilişkiler ve iş birliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve Sudan krizindeki gelişmeler ele alındı. Şukri, Moskova'nın 5 Arap ülkesi dışişleri bakanları ile Rusya arasında Gazze krizine ilişkin bir toplantı düzenlenmesi teklifini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

10.06.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki krizin ele alınacağı Rus-Arap toplantısı yapılması teklifinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Rusya'nın dönem başkanlığında Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katılan Şukri, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

İki bakanın görüşmesinde, Gazze Şeridi'ndeki kriz ve çözüm yolları, ikili ilişkiler ve iş birliği, Rusya- Ukrayna savaşı ve Sudan krizindeki gelişmeler ele alındı.

Şukri, Moskova'nın 5 Arap ülkesi dışişleri bakanları ile Rusya arasında Gazze krizine ilişkin bir toplantı düzenlenmesi teklifini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Açıklamada, söz konusu 5 Arap ülkesinin hangi ülkeler olduğu konusuna açıklık getirilmedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin Lavrov'a, ülkesi ile Katar'ın arabuluculuk yaptığı Gazze Şeridi'nde ateşkes ve ilgili diğer konulara ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Kaynak: AA

Moskova, Ukrayna, Sudan, Gazze, Rusya, Mısır, Rusya, Orta Doğu, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Dışişleri Bakanı, Rus-Arap toplantısı teklifinden memnuniyet duydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:35:32. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır Dışişleri Bakanı, Rus-Arap toplantısı teklifinden memnuniyet duydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement