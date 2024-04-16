Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, hafta sonu Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Şukri, hafta sonu Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.
Ziyarete ilişkin detaylar gelecek günlerde duyurulacak.
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 626 yatırım projesi için toplam 98 milyar 971 milyon 148 bin 240 lira bütçe ayrıldığını bildirdi. Çiftçi, yapılan toplantıda kurum müdürlerine yatırımlar hakkında bilgi verdi ve projelerin gerçekleşme oranını açıkladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi spiralle odun keserken iki ayağını ve elini kesti. Olayın meydana geldiği evde kanlar içinde kalan genç, ailesinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul Büyükçekmece'de seyir halinde olan otomobil, kontrolden çıkarak göle düştü. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Aracın içinde başka biri olma ihtimali üzerine arama çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde metruk bir binada horoz dövüştürülüp kumar oynandığı ihbarı üzerine polis baskını düzenlendi. Baskında 29 horoz muhafaza altına alınırken, 53 kişiye işlem yapıldı. Kumar oynayanlara idari yaptırım cezası uygulanırken, uyuşturucu kullanmak suçundan hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı. Ayrıca, horoz dövüştüren ve hayvanları koruma kanununa muhalefet eden kişilere adli işlem yapıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalındıktan sonra kayalıklara vuran ve terk edilen teknenin motoru, buzdolabı ve bazı teknik donanımları çalındı. Tekneyi çalan kişi veya kişiler, tekneyi Köçek Adası kayalıklarına vurduktan sonra terk etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken faillerin henüz yakalanmadığı öğrenildi.
İstanbul Silivri'de aralarında husumet bulunan bir kişi, kahvehaneye av tüfeği ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli jandarma tarafından yakalandı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Rektör Kibar, Başkan Zeyrek'e hayırlı olsun dileklerini iletti.
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