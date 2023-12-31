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Mısır, Alman yapımı bir fırkateyni donanmasına kattı - Son Dakika
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Mısır, Alman yapımı bir fırkateyni donanmasına kattı

Mısır ordusu, Alman yapımı MEKO-A200 sınıfı bir fırkateyni donanmasına ekledi. Fırkateyn, Mısır Deniz Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı ve satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra Mısır'a getirildi. Fırkateyn, Alman TKMS şirketi tarafından tasarlanmış olup Mısır Deniz Kuvvetlerine teknolojik katkı ve büyük bir savaş gücü sağlayacak. Bu, Mısır ile Almanya arasında imzalanan anlaşma kapsamında teslim edilen üçüncü fırkateyn oldu.

Mısır, Alman yapımı bir fırkateyni donanmasına kattı
31.12.2023 - 22:49,
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Mısır ordusu, Alman yapımı bir fırkateyni donanmasına kattığını duyurdu.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada, Alman yapımı MEKO-A200'ün Mısır donanmasına katılmak üzere İskenderiye'deki Deniz Kuvvetleri Üssüne ulaştığını belirtti.

Abdulhafız, açıklamasında fırkateynin satın alma işlemlerinin Almanya'nın Bremerhaven kentinde tamamlandıktan sonra Mısır'a getirildiğini aktardı.

Fırkateynin Alman TKMS şirketi tarafından silah sistemleri ve savaş verimliliğindeki en son uluslararası sistemlere göre tasarlandığını aktaran Abdulhafız, fırkateynin Mısır Deniz Kuvvetlerine teknolojik katkı ve büyük bir savaş gücü sağlayacağını ifade etti.

Mısır Ordu Sözcüsü, fırkateynin, "Deniz Kuvvetlerinin, tehlikeler ve zorluklarla mücadelede kapasitesini artırmak amacıyla savaş gücünü ve ülkenin Akdeniz ve Kızıldeniz'e uzanan sahillerinde tam hakimiyet sağlamasını destekleyeceğine" vurgu yaptı.

Bu, Mısır ile Almanya arasında 4 adet MEKO-A200 sınıfı fırkateyn alımı için imzalanan anlaşma kapsamında teslim edilen üçüncü fırkateyn oldu.

Mısır ordusu, 11 Haziran 2023 ve 2 Kasım 2022'de MEKO-A200 tipi iki fırkateyni daha envanterine katmıştı.

Güney Kore'den getirilen bir fırkateyn de 26 Ekim 2017'de Mısır Deniz Kuvvetlerine teslim edilmişti.

Mısır, İtalyan yapımı "FREMM" sınıfı ilk fırkateynini 31 Aralık 2020'de satın almıştı.

Kaynak: AA
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