Mısır Ekonomisi Zorluklarla Karşı Karşıya

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KAHİRE, 10 Ekim (Xinhua) -- Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, devam eden bölgesel çatışmalar başta olmak üzere dış etkenlerden dolayı olağanüstü bir ekonomik yükle karşı karşıya olduklarını açıkladı.

Medbuli, Çarşamba günü başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında ham petrol fiyatlarının bir hafta içinde yüzde 10 artarak varil başına 80 ABD dolarının üzerine çıkmasının ülke ekonomisinin üzerindeki baskıları artırdığını kaydetti.

Medbuli, "Karşı karşıya kaldığımız zorluklarda hiçbir sorumluluğumuz bulunmuyor ama bizi doğrudan etkilediği için bunlarla mücadele etmek zorundayız" dedi.

Zorluklara karşın "ekonomik büyümemizi gerçekleştirme ve yatırım çekme konusunda son derece istekliyiz" diyen Medbuli, uluslararası finans kurumlarının, Mısır'ın ekonomisi konusundaki görüşlerinin olumlu olduğunu kaydetti.