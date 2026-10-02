Mısır, Etiyopyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti, 48 saat süre verdi - Son Dakika
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Mısır, Etiyopyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti, 48 saat süre verdi

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Mısır, Etiyopya'nın Addis Ababa'daki Mısır Büyükelçiliği diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etmesine karşılık Kahire'deki Etiyopya Büyükelçiliği danışmanını da istenmeyen kişi ilan edip 48 saat süre verdi. Mısırlı yetkili, Etiyopya'yı krizlerini sözde dış müdahalelere bağlamakla suçladı.

Mısır, Etiyopya'nın Addis Ababa'daki Mısır Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine karşılık Kahire'deki Etiyopya Büyükelçiliğinin bir danışmanını aynı şekilde "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya konuşan üst düzey bir yetkili, Etiyopya hükümetinin Addis Ababa'daki Mısır Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesini üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Mısır'ın diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesin şekilde reddettiğini vurgulayan yetkili, Kahire yönetiminin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca Etiyopya dahil diğer ülkelerin iç gelişmeleri hakkında yorum yapmama politikasını sürdürdüğünü ifade etti.

Yetkili, mütekabiliyet ilkesi gereği Kahire'deki Etiyopya Büyükelçiliğinde görevli bir danışmanın da "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve söz konusu diplomata Mısır'dan ayrılması için 48 saat süre verildiğini bildirdi.

Mısırlı yetkili, "Etiyopya tarafı, iç işlerini yönetmedeki başarısızlıklarını ve peş peşe yaşadığı krizleri sözde dış müdahalelere bağlama, böylece devam eden sorunlarını örtbas etme geçmişine sahip bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Etiyopya, daha önce Eritre'nin başkenti Asmara'daki büyükelçiliğini kapatmış ve Addis Ababa'da görev yapan 10 Eritreli diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Etiyopya yönetimi daha sonra Addis Ababa'daki Mısır Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı da "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeden ayrılması için süre vermişti.

Kaynak: AA
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