Mısır Gazeteciler Sendikası, Gazze Şeridi ile Dayanışma Gösterisi Düzenledi

Mısır Gazeteciler Sendikası, başkent Kahire'de, İsrail'in 100 günü aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi ile dayanışma gösterisi düzenledi.

Sendikanın "100 günlük soykırım... Saldırıları durdurun... Savaş suçlularını yargılayın" sloganıyla düzenlediği dayanışma günü etkinlikleri kapsamında yapılan gösteriye katılanlar, İsrail'i kınayan ve Filistin'i destekleyen sloganlar attı.

İsrail'in saldırılarının 100. günü dolayısıyla gerçekleştirilen Filistin'le dayanışma günü etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi ve Gazze'deki durumla ilgili konferans düzenlendi.

Gazeteciler Sendikası Başkanı Halid el-Belşi, konferansta yaptığı konuşmasında, sendikanın, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'u UNESCO tarafından verilen Uluslararası Cesaret Ödülü'ne aday göstermek için bir dosya hazırlayacağını söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonundan 25 Ekim 2023'te yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırısında Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail ordusu 7 Ocak'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında da Vail ed-Dahduh'un oğlu Hamza ed-Dahduh'u öldürmüştü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 24 bin 100 Filistinli öldürüldü, 60 bin 834 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.