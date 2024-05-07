Mısır, Gazze'deki Gerilimi Yatıştırmak İçin Uluslararası Müdahale Çağrısı Yaptı

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KAHİRE, 7 Mayıs (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı, nüfuz sahibi uluslararası taraflara Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki gerilimin yatıştırılması için müdahalede bulunma ve baskı yapma çağrısında bulundu.

Bakanlık Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah sınır kapısının Filistin tarafını kontrol altına almasıyla sonuçlanan askeri operasyonu kınadı.

Açıklamada Mısır'ın bu hamleyi, insani yardım ve gıda malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasını sağlayan sınır kapısına bağımlı yaşayan 1 milyondan fazla Filistinliyi tehdit eden ciddi bir gerilim olarak değerlendirdiği belirtildi.

İsrail tarafını azami itidalle hareket etmeye ve Gazze'de sürdürülebilir ateşkese ulaşma çabalarını tehdit eden politikalardan kaçınmaya çağıran açıklamada, uluslararası topluma da müdahalede bulunma çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu Salı günü yaptığı açıklamada Refah kentinde operasyon başlattığını duyurdu. Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın bildirdiğine göre, Salı sabahından bu yana Refah'a yönelik aralıksız İsrail saldırılarında en az 20 kişi öldürüldü.