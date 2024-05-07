Mısır, Gazze'deki Gerilimi Yatıştırmak İçin Uluslararası Müdahale Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Mısır, Gazze'deki Gerilimi Yatıştırmak İçin Uluslararası Müdahale Çağrısı Yaptı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentindeki gerilimi yatıştırmak için uluslararası taraflara müdahalede bulunma ve baskı yapma çağrısında bulundu. Bakanlık, İsrail'in Refah sınır kapısını kontrol altına almasının bölgedeki insani yardım ve gıda malzemelerinin ulaşmasını tehdit ettiğini belirtti. Açıklamada, İsrail'in azami itidalle hareket etmesi ve sürdürülebilir ateşkes çabalarını tehdit eden politikalardan kaçınması gerektiği vurgulandı. İsrail ordusu ise Refah kentinde başlattığı operasyonda en az 20 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

07.05.2024 17:37
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KAHİRE, 7 Mayıs (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı, nüfuz sahibi uluslararası taraflara Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki gerilimin yatıştırılması için müdahalede bulunma ve baskı yapma çağrısında bulundu.

Bakanlık Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah sınır kapısının Filistin tarafını kontrol altına almasıyla sonuçlanan askeri operasyonu kınadı.

Açıklamada Mısır'ın bu hamleyi, insani yardım ve gıda malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasını sağlayan sınır kapısına bağımlı yaşayan 1 milyondan fazla Filistinliyi tehdit eden ciddi bir gerilim olarak değerlendirdiği belirtildi.

İsrail tarafını azami itidalle hareket etmeye ve Gazze'de sürdürülebilir ateşkese ulaşma çabalarını tehdit eden politikalardan kaçınmaya çağıran açıklamada, uluslararası topluma da müdahalede bulunma çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu Salı günü yaptığı açıklamada Refah kentinde operasyon başlattığını duyurdu. Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın bildirdiğine göre, Salı sabahından bu yana Refah'a yönelik aralıksız İsrail saldırılarında en az 20 kişi öldürüldü.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Mısır, Gazze'deki Gerilimi Yatıştırmak İçin Uluslararası Müdahale Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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