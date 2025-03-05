Mısır, Gazze'nin Yeniden İnşası İçin ABD ve Avrupa ile Temasta - Son Dakika
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Mısır, Gazze'nin Yeniden İnşası İçin ABD ve Avrupa ile Temasta

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Gazze'nin yeniden inşası planı için ABD ve Avrupa ile iş birliği yapıyor.

05.03.2025 07:16
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası planında koordinasyonu sağlamak için ABD ve Avrupa ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Kahire'deki Arap Birliği Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Abdulati, ülkesinin, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve kalkınması için detaylı bir plan hazırladığını söyledi.

Mısır'ın Gazze'yi yeniden inşa etme planını hayata geçirmek için verilen destekleri seferber etmeye çalıştıklarını belirten Abdulati, Gazze'nin yeniden inşa planının hayata geçirilmesi için güvenlik garantilerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bakan Abdulati, "Net bir siyasi ufuk olmadan sürdürülebilir istikrar olmaz." dedi.

Ülkesinin hazırladığı planın detaylarına değinen Abdulati, planın, evlerini kaybeden Filistinliler için acil ve geçici konut sağlanması, sosyal koruma programları ve 200 bin kalıcı konut sağlanması konularını içerdiğini söyledi.

Abdulati, yeniden inşa planının temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve yolların onarılmasının yanı sıra balıkçı limanı, ticari liman ve uluslararası havalimanı kurulmasını içerdiğini vurguladı.

Bakan Abdulati, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası planı konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla ABD ve Avrupa ile temas halinde olduklarını dile getirdi.

Planın, Arap Birliği Zirvesi'nde onaylanmasının ardından Arap ülkeleri tarafından kabul edilmiş bir plan haline geldiğini ve bu plana uluslararası destek arayacaklarını kaydeden Abdulati, planın 7 Mart Cuma günü yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bakanlar toplantısında sunulacağını belirtti.

Bakan Abdulati, ülkesinin Gazze'nin yeniden inşası planının uluslararası bir plan haline gelmesi için yoğun bir çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Gazze'deki gelişmeler ve ateşkes anlaşmasına değinen Abdulati, "Gazze'de ateşkesin uygulanması için ikinci bir aşamanın olması gerekiyor." dedi.

Abdulati, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasına uymasının ve "insanları aç bırakmayı" toplu cezalandırma aracı olarak kullanmamasının önemine işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır, Gazze'nin Yeniden İnşası İçin ABD ve Avrupa ile Temasta - Son Dakika

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