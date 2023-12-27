Mısır, Gazze Şeridi\'nde ateşkes için ön teklif hazırladı

Mısır'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için bir "ön teklif" hazırladığı belirtildi.

Mısır hükümetine yakınlığıyla bilinen Kahire el-İhbariyye kanalı, adını açıklamadığı bir Mısırlı yetkilinin konuya ilişkin sözlerine yer verdi.

Söz konusu yetkili, "Mısır yönetiminin, Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisine ilişkin bir ön teklif hazırladığını" ifade etti.

Yetkili, tüm tarafların onayının almasının ardından ateşkes konusunda ortak bir tutum ortaya konulacağını kaydetti.

Öte yandan, İsrail gazetesi Haaretz'in Filistin Yönetimi'nden üst düzey bir yetkiliye dayandığı haberinde ise Filistinli yetkililerden oluşan bir heyetin, Gazze Şeridi'nin geleceğindeki rolünü, Mısır yönetimiyle görüşmek üzere, ilerleyen günlerde Kahire'ye gitmesinin planlandığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Filistin Yönetimi istihbarat Şefi Macid Ferrac'ın, Mısır'ın önerisinin şartlarını görüşmek üzere önceden Kahire'ye gittiği aktarıldı.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la Washington'da İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlanmasının ardından bölgeye ilişkin "planlamayı" görüşmüştü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 311 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.