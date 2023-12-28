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Mısır, Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesi için öneriye cevap bekliyor - Son Dakika
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Mısır, Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesi için öneriye cevap bekliyor

Mısır, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması için sunduğu öneriye henüz resmi bir cevap alamadığını açıkladı. Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek amacıyla sunulan öneriye dönüş alınamadığını belirtti. Mısır'ın teklifi, ateşkesle sonuçlanacak 3 aşamadan oluşuyor ve taraflardan cevap gelmesi durumunda ayrıntılı olarak formüle edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacak.

Mısır, Gazze Şeridi\'nde savaşın sona ermesi için öneriye cevap bekliyor
28.12.2023 - 23:33,
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Mısır, Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesi için sunduğu öneriye taraflardan henüz resmi bir cevap alamadığını açıkladı.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, Kahire'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması için yürüttüğü çabalara ilişkin açıklama yaptı.

Raşvan, "Mısır, Filistin'de akan kanın durması, saldırıların sona ermesi ve bölgeye barış ve istikrarın gelmesi için ilgili taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek amacıyla bir öneri sundu ancak şu ana kadar hiçbir taraftan geri dönüş almadık." ifadesini kullandı.

Mısır'ın tüm ilgili tarafların görüşlerini dinledikten sonra bu teklifi formüle ettiğini kaydeden Raşvan, teklifin, ateşkesle sonuçlanacak peş peşe 3 aşamadan oluştuğunu belirtti.

Raşvan, taraflardan cevap gelmesi durumunda, teklifi ayrıntılı olarak formüle edeceklerini ve kamuoyuyla da paylaşacaklarını aktardı.

Filistin ya da İsrail tarafından ise Mısır'ın teklifine ilişkin açıklama yapılmadı.

Dün Mısır'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için bir "ön teklif" hazırladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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