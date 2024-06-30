Mısır, Gazze'ye asker göndermeye karşı - Son Dakika
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Mısır, Gazze'ye asker göndermeye karşı

Mısır yönetimi, Gazze'ye asker gönderilmesine karşı olduğunu ve Gazze'nin savaş sonrası durumunun Filistin'in iç meselesi olduğunu vurguladı. Mısır, esirlerin evlerine dönmesi ve saldırıların durması için ateşkes ve esir takası anlaşması yapılması gerektiğini tüm taraflara iletti. Ayrıca Mısır, Gazze'ye asker gönderilmesine karşı çıktığını ve Refah Sınır Kapısı'nda İsrail'in denetimini kabul etmediğini belirtti. İsrail ise Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim kurulması için çalışmalar yaptığını açıkladı.

30.06.2024 22:27
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Kahire yönetiminin, Mısır askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmesine karşı olduğu ve Gazze'nin savaş sonrası alacağı durumun da Filistin'in iç meselesi olduğunu vurguladığı belirtildi.

El-Kahire el-İhbariyye kanalının ismini vermediği 2 üst düzey Mısırlı kaynak konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kaynaklar, Mısır'ın, esirlerin evlerine geri dönmesi ve Gazze'deki saldırıların durmasının, ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla olması gerektiğini daha önce tüm taraflara ilettiğini ifade etti.

Mısır'ın ayrıca, Gazze'ye Mısır kuvvetlerinin girmesine karşı çıktığı ve Gazze'nin savaş sonrası alacağı durumun Filistin iç meselesi olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Refah Sınır Kapısını başka bir yere nakletme ya da Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı yakınlarında yeni bir sınır kapısı inşasına onay verildiği yönündeki haberlerin de asılsız olduğu belirtildi.

Kahire yönetiminin, Refah Sınır Kapısı'nda İsrail'in denetimini kabul etmediği ve askerlerin buradan tamamen çekilmesini istediği vurgulandı.

İsrail ordusu 17 Haziran'da, Refah Sınır Kapısı'nın yolcu binasını ateşe vererek kullanılamaz hale getirmiş, 19 Haziran'da da kapının hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.

İsrail daha sonra Kerm Ebu Salim ile Refah sınır kapıları arasında, hasta, yabancı uyruklular ve yabancı kuruluş çalışanlarının seyahati için "David Koridoru" adını verdiği bir kara yolu kurduğunu duyurmuştu.

Gözlemciler, söz konusu koridorun, Kerm Ebu Salim'in Refah'ın yerini alması için atılmış büyük bir adım olduğunu ve Refah'ın tamamen kapatılmasının önünü açabileceğini belirtiyor.

Hamas ve diğer direniş grupları ise koridorun, Filistinlilerin tehcir edilmesi amacını taşıdığını belirtiyor ve Mısır'ı buna karşı çıkmaya çağırıyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de Hamas'a alternatif kurulacak yönetimin bir kaç gün içinde netleşeceğini söylemişti.

Hanegbi, İsrail'in; ABD, Birleşmiş Milletler, Avrupa ve ılımlı Arap ülkeleriyle Gazze'de Hamas yönetimine nasıl bir alternatif bulabileceğini tartıştığını dile getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır, Gazze'ye asker göndermeye karşı - Son Dakika

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