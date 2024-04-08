Mısır, Gazze'ye yardım taşıma miktarını artırma kararı aldı - Son Dakika
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Mısır, Gazze'ye yardım taşıma miktarını artırma kararı aldı

Mısır, savaşın harap ettiği Gazze Şeridi'ne gıda, tıbbi yardım ve yaşamsal ürünler taşıyan kamyon sayısını Pazar gününden itibaren günde en az 300'e çıkarma kararı aldı. Mısır Devlet Enformasyon Servisi Başkanı Ziya Raşvan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı tarihten bu yana toplamda 19.354 kamyonun Gazze'ye giriş yaptığını ve yardım malzemeleri taşıdığını belirtti. Raşvan ayrıca, Mısır'ın Gazze'ye insani yardım teslimatını hızlandırma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, yardım miktarını artırmak için çaba göstereceklerini söyledi.

08.04.2024 09:25  Güncelleme: 09:26
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KAHİRE, 8 Nisan (Xinhua) -- Mısır, savaşın harap ettiği Gazze Şeridi'ne gıda, tıbbi yardım ve yaşamsal ürünler taşıyan kamyon sayısını Pazar gününden itibaren günde en az 300'e çıkarma kararı aldı.

Mısır Devlet Enformasyon Servisi Başkanı Ziya Raşvan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Refah sınır kapısından Gazze'ye toplam 19.354 kamyonun giriş yaptığını, bu kamyonların 19.952 ton tıbbi malzeme, 10.435 ton yakıt, 123.453 ton gıda, 26.692 ton su, 2.023 ton çadır ve branda, 44.103 ton diğer yardım malzemeleri ve 123 adet donanımlı ambulans taşıdığını belirtti.

Raşvan ayrıca Gazze'den 3.764 yaralı ve hastanın tedavi için 6.191 refakatçiyle birlikte Mısır'a giriş yaptığını belirterek, 66.759 yabancı uyruklu ve çifte vatandaşın yanı sıra 6.330 Mısırlının da Gazze'den Mısır'a geçtiğini kaydetti.

Mısır'ın Gazze Şeridi'ne insani yardım teslimatını hızlandırma konusundaki kararlılığını yineleyen Raşvan, yardım miktarını artırmak için sürekli çaba gösterme sözü verdi.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Mısır, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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