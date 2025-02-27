Mısır, Gazze Yönetim Önerisini Reddetti

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KAHİRE, 27 Şubat (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Temim Hallaf, Gazze Şeridi'nin geçici yönetimini Mısır'ın devralmasına yönelik öneriyi kesin bir dille reddederek, İsrail- Filistin çatışmasına kapsamlı ve kalıcı çözüm bulunması yönünde kararlı olduklarını söyledi.

Mısır'ın resmi Ortadoğu Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hallaf, çarşamba günü yaptığı açıklamada Mısır ve Arap ülkelerinin olmazsa olmazları ile çatışmayı sonlandıracak sağlam temelleri göz ardı eden her türlü önerinin "reddedileceğini ve kabul görmeyeceğini" belirtti.

Sözcü söz konusu önerileri kalıcı barış sağlamaktan ziyade çatışma döngüsünü devam ettirecek "yarım çözümler" olarak nitelendirdi.

Filistin topraklarının birbirinden ayrılamayacağını vurgulayan sözcü, "Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs arasındaki organik bağa" dikkat çekerek bu toprakların gelecekte kurulacak Filistin devletinin topraklarını oluşturduğuna ve Filistinlilerin tam egemenlik ve yönetimine tabi olması gerektiğine dikkat çekti.

İsrail'de ana muhalefetin lideri olan Yair Lapid salı günü Gazze'deki savaşın ardından Mısır'ın dış borçlarının silinmesi karşılığında Gazze'yi en az sekiz yıl yönetmesini önermişti.