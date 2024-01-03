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Mısır, İsrail-Gazze çatışmasının genişlemesine ilişkin uyarıda bulundu - Son Dakika
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Mısır, İsrail-Gazze çatışmasının genişlemesine ilişkin uyarıda bulundu

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın devam ettiği bir süreçte, çatışma alanının genişlemesine ilişkin senaryolar konusunda uyarıda bulundu. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya gelen Amerikan heyetiyle yapılan görüşmede, Şukri, ABD ile Mısır arasındaki stratejik ortaklığa işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Gazze'deki duruma ilişkin olarak ise Şukri, insani yardımların Gazze'ye giriş yapmasının zorunlu olduğunu ve derhal kapsamlı bir ateşkesin önemli olduğunu belirtti. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ebu Zeyd ise son haftalardaki gelişmelerin çatışma alanının genişlemesine dair senaryonun tehlikesini ortaya çıkardığını ifade etti.

Mısır, İsrail-Gazze çatışmasının genişlemesine ilişkin uyarıda bulundu
03.01.2024 - 17:59,
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Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın devam ettiği bir süreçte, bölgede çatışma alanının genişlemesine ilişkin senaryolar konusunda uyarıda bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd'in yaptığı açıklamaya göre, Kahire'yi ziyaret eden Senatör Joni Ernst başkanlığında 8 kişilik Amerikan heyeti Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Görüşmede Şukri, ABD ile Mısır arasındaki stratejik ortaklığa işaret ederek, askeri, ticari, ekonomik ve siyasi olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde iki ülke arasındaki çabaların sürmesi gerektiğini kaydetti.

Gazze'deki duruma ilişkin Şukri, Filistinlilerin ihtiyaçlarına uygun miktarlarda insani yardımların Gazze'ye giriş yapmasının zorunluğu olduğunu, öncelikli olarak derhal kapsamlı bir ateşkesin mutlak olduğunu dile getirdi.

Filistin davasının tasfiyesi ya da Filistinlilerin herhangi bir şekilde tehcirine Mısır'ın tam bir şekilde karşı olduğunu vurgulayan Şukri, "ABD başta olmak üzere etkili uluslararası tarafların, İsrail'in Gazze'deki ihlallerini durdurma, bu ihlalleri doğru isimlendirme ve faillerinin hesap verme konusundaki sorumluluklarını üstlenmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Ebu Zeyd ise açıklamasında, son haftalardaki gelişmelerin, çatışma alanının genişlemesine dair senaryonun tehlikesini ortaya çıkardığına değindi.

Suriye, Irak ve Lübnan'daki çekişmelerde yoğunluk ve şiddetin arttığına işaret eden Ebu Zeyd, Kızıldeniz'de deniz seyir güvenliğinin, dünyada ticari hareketin güvenliği ve akışı için zorunlu olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA
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