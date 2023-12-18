Mısır, İsrail ile ortak güç konuşlandırmayı reddetti

İsrail medyasına göre Mısır, Gazze Şeridi sınırına İsrail ile ortak güç konuşlandırmayı reddetti ve bölgede hiçbir tünelin bulunmadığını bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Kahire yönetimi, Gazze ile Mısır arasındaki "Selahaddin Ekseni" adıyla bilinen Akdeniz kıyısı ile Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı arasındaki bölgede İsrail ile ortak güç konuşlandırmayı kabul etmedi.

"İsrail'in, mevcut ikili anlaşmalar gereğince herhangi bir askeri harekat gerçekleştirmeden önce izin alınması gereken Selahaddin Ekseni bölgesini bombalamasının Mısır'ı kızdırdığına" yer verilen haberde, İsrail'in söz konusu bölgeyi Mısır'a danışmadan ve koordine etmeden bombaladığının Kahire yönetimi tarafından doğrulandığı belirtildi.

Haberde, Mısırlı yetkililerin İsrailli mevkidaşlarıyla görüşmelerinde Sina bölgesini doğrudan etkilemesi sebebiyle askeri hareketliliğin Selahaddin Ekseni'nden uzaklaştırılması gerektiğini birçok kez belirttiğine işaret edildi.

KAN, İsrail'in, Refah'ın doğusunda Selahaddin Ekseni'ne kadar uzanan bölgede Hamas'a ait tünellerin varlığı endişesiyle Mısır ile ortak güç oluşturma talebinin, Kahire yönetimi tarafından söz konusu bölgede herhangi bir tünelin bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.

Konunun, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın yakın zamanda Mısırlı yetkililerle yaptığı görüşmede de ele alındığı kaydedildi.

İsrail ile Mısır'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Mısır ile Gazze Şeridi arasında Akdeniz kıyısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na paralel uzanan 14 kilometrelik şerit "Selahaddin Ekseni" adıyla biliniyor.

KAN'da dün yer alan haberde, İsrail güçlerinin geçen hafta Refah'ta bazı evlere "sıra dışı saldırı" gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Haberde, "Mısır sınırı yakınında düzenlenen saldırının, Selahaddin Ekseni'nde kaçakçılık için tünel işleten Hamas üyelerini hedef aldığı" ileri sürülmüş, "tünellerin Mısır ve Refah kenti arasında insan ve silah kaçakçılığı için kullanıldığı" iddia edilmişti.

İsrail Ordu Radyosu'nun dünkü haberinde de İsrail'in Selahaddin Ekseni'ne tünel yapımına engel olmak için Gazze'ye saldırıların sonlandırılmasının ardından yer altından duvar örmeyi planladığı duyurulmuştu.