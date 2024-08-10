Mısır, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı

Mısır, İsrail ordusunun Gazze'deki bir okula düzenlediği saldırıyı kınayarak, ateşkes için arabuluculuk çabalarının devam edeceğini belirtti.

10.08.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı kınayarak, "ne kadar zor olursa olsun" Gazze Şeridi'nde ateşkes için arabuluculuk çabalarının devam edeceğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'nu bombalamasının "en güçlü ifadelerle" kınandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına koruma sağlayacak ve savunmasız sivillerin hedef alınmasına son verecek "ortak ve etkili bir uluslararası tutum" çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arabulucuların Gazze Şeridi'nde ateşkes formülüne ulaşmaya yönelik çabaları her yoğunlaştığında, geniş çaplı suçların işlenmeye ve çok sayıda silahsız sivilin kasten öldürülmeye devam etmesi, İsrail tarafında bu acımasız savaşı sona erdirme konusunda siyasi irade eksikliği olduğunun kesin kanıtıdır."

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin sağlanması için diplomatik çabalara, uluslararası nüfuza sahip tüm taraflarla yoğun temaslara ve ne kadar zor olursa olsun, hangi engellerle karşılaşılırsa karşılaşılsın ateşkesi sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi ise yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetmişti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtilmişti.

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Mısır, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
13:07 İsrail, El-Tabin Okulu’na yönelik saldırıda 907’şer kilogramlık 3 bomba kullandı İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
01:41 Ahlat’ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi Ahlat'ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi
00:39 Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu Dehşet anları anbean kamerada Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada
00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:42 Mauro Icardi’den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri Mauro Icardi'den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
23:02 Aynı iş yerine ikinci saldırı Önce “Çekilin“ diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı Aynı iş yerine ikinci saldırı! Önce "Çekilin" diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
22:37 Mutlaka görmeniz lazım Süper Lig’de yeni sezonun ilk golü Hatayspor’dan Mutlaka görmeniz lazım! Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü Hatayspor'dan
22:17 Türk futbolu böyle rezillik görmedi Yayıncı kuruluş, 1. Lig’in açılış maçını cep telefonuyla çekti Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 17:12:19. #1.13#
SON DAKİKA: Mısır, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement