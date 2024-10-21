Mısır, İsrail'in Gazze Saldırısını Kınadı

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KAHİRE, 21 Ekim (Xinhua) -- Mısır, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir yerleşim bölgesinde 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan İsrail saldırısını ve İsrail'in savunmasız sivilleri ve sivil tesisleri hedef almasını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamada uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarının harekete geçirilmesi, Gazze'deki sivillerin çektiği acıların sona erdirilmesi ve İsrail'in sivilleri hedef almasının yanı sıra uluslararası hukuku ihlal etmesinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Mısır, uluslararası topluma 'İsrail'in saldırılarını' durdurma çağrısını da yineledi.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre İsrail savaş uçaklarının Cumartesi günü Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasında bir yerleşim bölgesine düzenlediği saldırıda 87 Filistinli hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi de yaralandı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 42.603'e yükseldi.