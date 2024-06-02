Mısır, İsrail'in Gazze sınırından çekilmediği sürece Refah Sınır Kapısını açmayacak - Son Dakika
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Mısır, İsrail'in Gazze sınırından çekilmediği sürece Refah Sınır Kapısını açmayacak

Mısır, İsrail\'in Gazze sınırından çekilmediği sürece Refah Sınır Kapısını açmayacak

Mısır'ın, ABD ve İsrail ile yaptığı görüşme sonrasında, İsrail'in Gazze sınırından çekilmediği müddetçe Refah Sınır Kapısını açmama konusundaki tavrını koruduğu belirtildi. İsrail'in Gazze sınırından çekilmesi konusunda Mısır'ın tavrının kesin olduğu vurgulanan haberde, insani yardım malzemelerinin bölgeye girememesi konusunda İsrail'in sorumlu olduğu ifade edildi.

02.06.2024 18:54
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Mısır'ın, ABD ve İsrail ile yaptığı görüşme sonrasında, İsrail'in Gazze sınırından çekilmediği müddetçe Refah Sınır Kapısını açmama konusundaki tavrını koruduğu belirtildi.

Kahire televizyonunun üst düzey kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, başkent Kahire'de Mısır'ın evs ahipliğinde ABD ve İsrail heyetleriyle toplantı yapıldı.

Mısırlı yetkililer, İsrail'in Gazze sınırındaki Refah'ı işgaliyle kapanan sınır kapısının açılması konusunda, İsrail'in sınırdan çekilmesi şartında ısrar etti.

İsrail'in Gazze sınırından çekilmesi konusunda Mısır'ın tavrının "kesin" olduğu vurgulanan haberde, insani yardım malzemelerinin bölgeye girememesi konusunda "İsrail'in sorumlu olduğu" ifade edildi.

Refah Sınır Kapısı yoluyla gıda, tıbbi yardım ve yakıt yardımları için 350 kamyonun Gazze'ye giriş yapmak üzere beklediği de aktarıldı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır, İsrail'in Gazze sınırından çekilmediği sürece Refah Sınır Kapısını açmayacak - Son Dakika

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