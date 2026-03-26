Mısır, İsrail'in Lübnan Saldırılarını Kınadı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını ve kara işgalini kınayarak, bunların durdurulması için yoğun diplomatik temaslar yürüttüklerini söyledi.

Lübnan'da resmi temaslarda bulunan Abdulati, başkent Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından kabul edildi.

Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Abdulati, ülkesinin Lübnan hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Abdulati, İsrail'in Lübnan'ın egemenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerini kınadıklarını vurgulayarak, İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için yoğun çaba yürüttüklerini kaydeden Abdulati, "Bu kapsamda İsrail tarafı, ABD ve Fransa başta olmak üzere uluslararası aktörlerle temas halindeyiz. Fransız ortaklarımızla koordinasyon içinde, gerilimin düşürülmesi, İsrail ihlallerinin durdurulması ve kara operasyonlarının sona erdirilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının tam ve kapsamlı şekilde uygulanmasının öneminin ele alındığını aktaran Abdulati, devlet kurumlarının, başta Lübnan ordusu olmak üzere, desteklenmesi gerektiğini ve devlet otoritesinin Lübnan'ın tamamında tesis edilmesinin önemine işaret etti.

Abdulati, "Lübnan'a tam destek verdiğimizi ve yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyareti kapsamında Lübnan'a 1000 ton insani yardım ulaştırdıklarını belirten Abdulati, yardımların tıbbi malzeme, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini kapsadığını kaydetti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya gelen Abdulati'nin, Başbakan Nevvaf Selam ile de görüşmesi bekleniyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.