Mısır, İsrail'in varlığını kabul etmeyeceğini bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır, İsrail'in varlığını kabul etmeyeceğini bildirdi

Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısı yada Philadelphi Koridoru'nda İsrail'in hiçbir şekilde var olmasını kabul etmeyeceğini ilgili tüm taraflara iletti.

26.08.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır yönetiminin, Refah Sınır Kapısı yada Philadelphi Koridoru'nda İsrail'in hiçbir şekilde var olmasını kabul etmeyeceğini ilgili tüm taraflara ilettiği bildirildi.

Mısır'ın Al-Qahera News televizyon kanalının üst düzey bir kaynaktan aktardığı haberde, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı yada Philadelphi Koridoru'nda İsrail varlığını hiçbir şekilde kabul etmediğini ilgili tüm taraflara yeniden bildirdiği belirtildi.

Mısır'ın Gazze'de çatışan taraflar arasında arabuluculuk çabalarını yürüttüğüne yer verilen haberde, arabuluculuk çabalarının Kahire'nin ulusal güvenliğiyle uyumlu ve kardeş Filistin halkının haklarını koruyacak şekilde olduğuna işaret edildi.

Mısır güvenlik heyetinin iki taraf (Hamas ve İsrail) arasında mümkün olabilecek bir uzlaşı gerçekleştirilmesi için büyük çaba gösterdiği, Katar ve ABD'li ara bulucu ortaklarıyla çabaların koordine edildiği vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes çabaları için son olarak Kahire'de yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in taleplerini içeren bu yeni teklife göre Philadelphi Koridoru olarak adlandırılan 14 kilometrelik Mısır ile Gazze sınırının kontrolünün İsrail'e bırakıldığını ve İsrail askeri varlığının Gazze'de devam etmesinin öngörüldüğünü ve Hamas heyetinin bunu kabul etmeyeceğini ara bulucu ülkelere ilettikten sonra Kahire'den ayrıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Refah, Mısır, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, İsrail'in varlığını kabul etmeyeceğini bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
10:07 İzlanda’da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
09:54 Teoman’dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor
09:42 Alex ilk galibiyetini aldı Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş
09:00 ’’Nilüfer oğlumu kaçırdı’’ diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı ''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı
08:18 Gökhan Akkan’ı Mourinho’ya sordular verdiği yanıt bomba Gökhan Akkan'ı Mourinho'ya sordular verdiği yanıt bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 19:33:06. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır, İsrail'in varlığını kabul etmeyeceğini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement