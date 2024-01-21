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Mısır İstihbarat Başkanı İsrail'i ciddiyetsizlikle suçladı - Son Dakika
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Mısır İstihbarat Başkanı İsrail'i ciddiyetsizlikle suçladı

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında yürütülen esir takası müzakerelerinde, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in İsrail heyetini ciddiyetsizlikle suçladığı belirtildi. İsrail ve Hamas arasında sunulan teklifin kabul edilmediği ve detaylar konusunda ihtilaflar olduğu kaydedildi. Müzakerelerin önümüzdeki günlerde Kahire'de devam edeceği aktarıldı.

Mısır İstihbarat Başkanı İsrail\'i ciddiyetsizlikle suçladı
21.01.2024 - 21:59,
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ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takasına ilişkin yürütülen müzakerelerde, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in İsrail heyetini "ciddi olmamakla" suçladığı belirtildi.

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD, Katar ve Mısır'ın, İsrail ile Hamas arasında "esir takası, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve çatışmaları sona erdirecek diplomatik bir süreç" için çalıştığını yazdı.

Haberde İsrail ve Hamas'ın sunulan teklifi kabul etmedikleri ve detaylar konusunda iki taraf arasında büyük ihtilaflar bulunduğu kaydedildi.

Müzakere sürecinin henüz yeni olduğuna işaret edilen haberde, İsrail ve Hamas'ın ihtilaflara rağmen "en azından tartışmalara yeniden katılmaya istekli oldukları" ve müzakerelerin önümüzdeki günlerde Kahire'de devam edeceği aktarıldı.

Mısırlı arabulucuların görüşlerine yer verilen haberde, kamuoyu önünde görüşmelere dair uzlaşmaz bir tutum takınan İsrail tarafında fikir ayrılığı olduğuna ve İsrail kabinesinde esirlere öncelik verilmesi çağrısı yapıldığına işaret edildi.

Mısır heyetinden alınan bilgilere de yer verilen haberde, salı günü Kahire'deki görüşmelerde İsrail tarafının esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de saldırılara son vermeyi reddetmesi ve karşı teklifte bulunması üzerine, Mısır'ın baş müzakerecisi ve İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in İsrail ekibini müzakereler konusunda "ciddi olmamakla" suçladığı belirtildi.

Öte yandan görüşmelerde Hamas'ın Mısır ve Katar heyetine, "daha önce yapılan kısa süreli esir takasının beklenen sonuçları vermediği, Gazze'ye söz verilenden daha az yardım ulaştığı ve bırakılan tutukluların çoğunun yeniden gözaltına alındığını" ilettiği aktarıldı.

Haberde, arabulucu ülkelerin İsrail ile Hamas'a 90 günlük bir plan teklifinde bulunduğu, bunun kademeli olarak esirler ve alıkonulan Filistinlilerin serbest bırakılması, çatışmaların durması ve nihayetinde İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nden çekilmesi adımlarını içerdiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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