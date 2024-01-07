 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros, Gazze'deki soykırımın önlenmesi için dua etti - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros, Gazze'deki soykırımın önlenmesi için dua etti

Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros, Kahire'deki Noel ayininde yaptığı konuşmada, dünyanın vicdanının uyanması ve Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımın engellenmesi için dua ettiğini belirtti. Tavadros, saldırganların Allah'ın sesine kulaklarını tıkadığını ve tüm çatışma ve savaş yerlerine barış gelmesi için dua ettiklerini söyledi. Noel Bayramı ise Hristiyan dünyasında farklı tarihlerde kutlanıyor.

Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros, Gazze\'deki soykırımın önlenmesi için dua etti
07.01.2024 - 04:43,
Abone Ol

Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros, dünyanın vicdanının uyanması ve Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımın önlenmesi temennisinde bulundu.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Papa II. Tavadros, Kahire'nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentteki Mesih'in Doğuşu Katedrali'nde düzenlenen Noel ayininde yaptığı konuşmada, "Dünya vicdanının uyanmasını ve Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımın engellenmesi için dua ediyoruz." dedi.

Gazze Şeridi'nde yaşanan katliamlardan herkesin acı çektiğini söyleyen Tavadros, "Saldırganlar, Allah'ın sesine kulaklarını tıkamış durumda. Tüm çatışma ve savaş yerlerine barış vermesi için Allah'a dua ediyoruz." sözlerine yer verdi.

Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel Bayramı, Hristiyan dünyasında takvim farklılıkları nedeniyle farklı tarihlerde kutlanıyor.

Hristiyanlığın en eski bayramlarından Noel, Gregoryen takvimini esas alan Protestanlar ve Katolikler ile bazı Ortodokslar tarafından 25 Aralık'ta, Jülyen takvimini esas alan Ortodokslar tarafından ise 7 Ocak'ta kutlanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazze, Mısır, Noel, Papa, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros, Gazze'deki soykırımın önlenmesi için dua etti - Son Dakika


00:18
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:38
AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15
AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59
Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34
İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı

Son Dakika
00:18 Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:38 AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59 Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34 İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 04:49:25. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros, Gazze'deki soykırımın önlenmesi için dua etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement