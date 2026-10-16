Mısır, Kolombiya'nın Kudüs hamlesi üzerine Kolombiya maslahatgüzarını çağırdı - Son Dakika
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Mısır, Kolombiya'nın Kudüs hamlesi üzerine Kolombiya maslahatgüzarını çağırdı

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Mısır, Kolombiya'nın İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması üzerine Kolombiya'nın Kahire Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Protesto notasında adımın tek taraflı ve kabul edilemez olduğu, Kudüs'ün statüsüyle çeliştiği ve hükümsüz sayılacağı belirtildi.

Mısır, Kolombiya'nın İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması üzerine Kolombiya'nın Kahire Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, protesto notası vermek için Kolombiya'nın Kahire Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Protesto notasında, "söz konusu adımın tek taraflı ve kabul edilemez olduğu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüyle ve uluslararası kararlarla açıkça çeliştiği" vurgulandı.

Kolombiya'nın bu kararının baştan hükümsüz ve geçersiz olduğu ve hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağı kaydedildi.

"Sorumsuzca" atılan bu tür adımların bölgede barış ve istikrarı sağlamayı amaçlayan uluslararası çabalara olumsuz yansımaları olacağı ve gerilimi artıracağı belirtildi.

Kolombiya 46 yıl sonra büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı

Kolombiya, Tel Aviv'de bulunan İsrail büyükelçiliğini 46 yıl aradan sonra Kudüs'e taşımıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Kolombiyalı mevkidaşı Omar Bula Escobar, Kudüs'teki yeni büyükelçilik binasının açılış törenine katılmıştı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ü de içine katarak 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "başkenti" olarak ilan etmişti. Ancak, dünya genelinde birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyor ve büyükelçilikler Tel Aviv'de bulunuyor.

ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay, Papua Yeni Gine ve Fiji'nin İsrail'deki büyükelçilikleri Kudüs'te bulunuyor. Ayrıca Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, İsrail'deki sözde büyükelçiliğini Kudüs'te açmıştı.

Kaynak: AA
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