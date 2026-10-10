Mısır lideri Sisi, 2014'ten beri ilk Malezya ziyaretinde 4 mutabakat zaptı imzaladı

Malezya ve Mısır hükümetleri iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bernama ajansının haberine göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'u ziyareti sırasında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.

Sisi ve Enver görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla 4 mutabakat zaptı imzaladı.

Görüşmede liderler Filistin meselesi ile Orta Doğu bölgesinde deniz ulaşımı dahil bölgesel konuları ve uluslararası gelişmeleri de ele aldı.

Malezya Kralı Sultan İbrahim İskender??????? de ulusal sarayda düzenlediği bir törende Sisi'ye "Ülke Tacı Nişanı"nı takdim etti.

Yaklaşık 30 yıl sonra ilk

Sisi, böylelikle Haziran 2014'te Mısır Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinden sonra ilk kez Malezya'ya gitmiş oldu.

Malezya ve Mısır, 1959 yılında diplomatik ilişkiler kurmuş ve Kasım 2024'te stratejik ortaklık yönünde çalışılması konusunda mutabakata varmıştı.

Ekim 1981-Şubat 2011 tarihleri arasında Mısır Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Hüsnü Mübarek, Kasım 1997'de Malezya'yı ziyaret etmişti.