Mısır lideri Sisi, 2014'ten beri ilk Malezya ziyaretinde 4 mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır lideri Sisi, 2014'ten beri ilk Malezya ziyaretinde 4 mutabakat zaptı imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Malezya ziyaretinde Başbakan Enver İbrahim ile ticaret, yatırım ve stratejik ilişkilerin güçlendirilmesinde anlaştı; 4 mutabakat zaptı imzaladı. Görüşmede Filistin ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı, Sisi 2014'ten sonra ilk kez Malezya'ya gitti.

Malezya ve Mısır hükümetleri iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bernama ajansının haberine göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'u ziyareti sırasında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.

Sisi ve Enver görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla 4 mutabakat zaptı imzaladı.

Görüşmede liderler Filistin meselesi ile Orta Doğu bölgesinde deniz ulaşımı dahil bölgesel konuları ve uluslararası gelişmeleri de ele aldı.

Malezya Kralı Sultan İbrahim İskender??????? de ulusal sarayda düzenlediği bir törende Sisi'ye "Ülke Tacı Nişanı"nı takdim etti.

Yaklaşık 30 yıl sonra ilk

Sisi, böylelikle Haziran 2014'te Mısır Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinden sonra ilk kez Malezya'ya gitmiş oldu.

Malezya ve Mısır, 1959 yılında diplomatik ilişkiler kurmuş ve Kasım 2024'te stratejik ortaklık yönünde çalışılması konusunda mutabakata varmıştı.

Ekim 1981-Şubat 2011 tarihleri arasında Mısır Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Hüsnü Mübarek, Kasım 1997'de Malezya'yı ziyaret etmişti.

Kaynak: AA
UluslararasıOrta DoğuFilistinPolitikaMalezyaEkonomiGüncelMısırDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
Paşinyan’dan şaşırtan hareket Paylaşımındaki şarkıya bakın Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
14:43
Toprak Razgatlıoğlu’ndan korkutan kaza Çıkan omzunu kendi yerine oturttu
Toprak Razgatlıoğlu'ndan korkutan kaza! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu
14:25
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
14:09
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
13:43
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
13:22
Kayseri’den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
Kayseri'den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
13:11
Galatasaray kasasını doldurdu Dursun Özbek rekor geliri açıkladı
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 14:52:30. #7.13#
SON DAKİKA: Mısır lideri Sisi, 2014'ten beri ilk Malezya ziyaretinde 4 mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei