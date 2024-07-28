Mısır, Lübnan'daki Çatışmaların Genişlememesi İçin Uluslararası Topluma Müdahale Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Mısır, Lübnan'daki Çatışmaların Genişlememesi İçin Uluslararası Topluma Müdahale Çağrısı Yaptı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısı sonrasında Lübnan'da çatışmaların genişlememesi için uluslararası topluma müdahale çağrısı yaptı. Açıklamada, Lübnan'ın desteklenmesi ve savaştan korunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Gazze'de acil ve kapsamlı bir ateşkesin sağlanması gerektiği belirtildi.

28.07.2024 18:01
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Mısır, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısının ardından Hizbullah Hareketi ile İsrail arasında gerginliğin had safhaya çıktığı Lübnan'da çatışmaların genişlememesi için uluslararası topluma müdahale çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısı sonrasında "Lübnan'da yeni bir savaş cephesi açılmasının bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürükleyebileceği" uyarısında bulunularak, Lübnan'ı, halkını ve kurumlarını desteklemenin ve onu "savaş belasından" korumanın önemi vurgulandı.

Açıklamada, "uluslararası toplumdaki etkili güçler, bölge halklarını, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturabilecek çatışmanın genişlemesinin daha da feci sonuçlarından korumak için derhal müdahale etmeye" çağrıldı.

Açıklamada ayrıca, " Gazze'de mümkün olan en kısa sürede acil ve kapsamlı bir ateşkese varılması gerektiği" vurgulandı.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Füzenin "Demir Kubbe"den ateşlendiği iddiası

Öte yandan, Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirildi.

İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söyledi.

Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktardı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır, Lübnan'daki Çatışmaların Genişlememesi İçin Uluslararası Topluma Müdahale Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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