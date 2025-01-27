Mısır Meclis Başkanı Cibali, Filistinlilerin "tehcirini" reddettiklerini söyledi

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Mısır Meclis Başkanı Hanefi Cibali, Filistin halkını tehcir adımları ve girişimlerini reddettiklerini belirtti.

Cibali, Meclisteki oturumda yaptığı konuşmada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin komşu ülkeler Mısır ve Ürdün'e gönderilmesi" yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Filistin halkını topraklarından göç ettirme yönünde gündeme gelen önerilerin oluşturduğu "büyük tehlikeleri" göz ardı edemeyeceklerini vurgulayan Cibali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür düşünceye sahip olanlar, Filistin davasının bir nüfus meselesi veya bir coğrafi çekişmenin ötesinde meşru tarihi hakları için mücadele eden bir milletin davası olduğunu görmezden geliyorlar. Binlerce şehit vererek büyük bedeller ödeyen Filistinlilerin topraklarından ve kutsallarından taviz vereceğini mi düşünüyorlar?"

Filistin halkının konaklama yeri arayan bir grup insan olmadığının herkes tarafından anlaşılması gerektiğini belirten Cibali, "Filistin halkı, köklü bir tarihe sahip, toprak ve kutsalları olan bir millettir. Filistin halkı da Arap milletleri de Filistinlilerin haklarından vazgeçmeyecekler." diye konuştu.

Bu tür önerilerle hem Filistin halkı hem bölgenin güven ve istikrarının tehdit edildiğine vurgu yapan Cibali, "Filistinlilerin tehciri, çatışmaları başka yerlere götürme ihtimalini taşıyor. Bu da tüm bölge için felaket anlamına geliyor." dedi.

Mısır Meclis Başkanı Cibali, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır Meclisi olarak Filistin davasının coğrafi ve siyasi gerçekliğini değiştirmeye yönelik her türlü düzenlemeyi veya girişimi kesin bir dille reddediyoruz. Çünkü geçmişteki bu tür politikalar krizi daha fazla derinleştirmiş ve zulmü artırmıştır."

Tek çözüm yolunun ise iki devletli çözüm olduğunu kaydeden Cibali, Mısır olarak Filistin halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini aktardı.

Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.

Mısır ve Ürdün ise ABD Başkanı Trump'ın çağrısını reddetmişti.