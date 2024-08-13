Mısır, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki gösterdi - Son Dakika
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Mısır, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki gösterdi

Mısır, İsrailli bakanlarla birlikte fanatik Yahudi bir grubun Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki göstererek, uluslararası topluma ihlalleri engelleme çağrısında bulundu.

13.08.2024 16:01
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Mısır, İsrailli bakanlarla birlikte fanatik Yahudi bir grubun Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki göstererek, uluslararası topluma ihlalleri engelleme çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın "iki İsrailli bakanın, İsrail milletvekilleri, yüzlerce İsrailli yerleşimci ve aşırılık yanlısıyla birlikte, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yapması ve camiye İsrail bayrağını dikmesini kınadığı" belirtildi.

İsrailli bakan ve milletvekillerinin fanatik Yahudi bir grupla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin "sorumsuz ve provokatif bir eylem" olduğuna işaret edilen açıklamada, uluslararası hukukun ve Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünün ihlal edildiği kaydedildi.

Söz konusu baskının " Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları engellemeyi ve hassasiyetleri zedelemeyi amaçladığına" dikkat çekilen açıklamada, "Bu ihlallerle mücadelede uluslararası toplum aktif bir rol oynamalı." ifadelerine yer verildi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Sabah saatlerinden itibaren, Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudiler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2250 kadar fanatik Yahudi Aksa'ya baskına katılmıştı.

Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.

Kaynak: AA

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