Mısır Savunma Bakanı: İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes Zorunlu - Son Dakika
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Mısır Savunma Bakanı: İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes Zorunlu

Mısır Savunma Bakanı: İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes Zorunlu

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese ulaşılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Mısır Savunma Bakanı Zeki, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla ve beraberindeki heyet ile yaptığı görüşmede, Gazze'deki kriz ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Savunma Bakanı Zeki, uluslararası toplumun etkin güçlerinin koordineli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, Filistinlilere yardım girişinin yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti. CENTCOM Komutanı Kurilla ise Mısır ile stratejik ortaklık ve koordinasyona desteklerini yineledi.

07.05.2024 18:29
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Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese ulaşılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız'ın yaptığı açıklamaya göre Savunma Bakanı Zeki, ülkesini ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede başta Gazze Şeridi'ndeki kriz olmak üzere uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ışığında ortak öneme sahip konular ele alındı.

Mısır Savunma Bakanı Zeki, Gazze'de sükunet ve ateşkes için uluslararası toplumun etkin güçlerinin koordine olması gerektiğine dikkati çekerek, Filistinlilerin yaşadığı insani krizin hafifletilmesi için Refah Sınır Kapısı'ndan yardım girişinin yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

CENTCOM Komutanı Kurilla ise iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki stratejik ortaklık ve devam eden koordinasyona desteğini yineledi.

İsrail'in Mısır sınırı yakınlarındaki Refah kentine askeri operasyon düzenleyeceğini duyurmasının ardından CENTCOM Komutanı Kurilla, sürpriz bir ziyaretle Kahire'ye gelmişti.

Kaynak: AA

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