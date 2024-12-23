Mısır, Suriye'ye Uluslararası Destek Çağrısı Yaptı

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Mısır, Suriye'nin geçiş döneminde uluslararası desteği toplamasının önemine dikkati çekti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Irak ve Cezayirli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

Abdulati'nin Suriye'deki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere telefon görüşmeleri yaptığı aktarılan açıklamada, Abdulati'nin söz konusu görüşmelerde Mısır'ın Suriye'deki gelişmelere dair tutumunu mevkidaşlarıyla paylaştığı ifade edildi.

Açıklamada, Abdulati'nin, Mısır'ın Suriye devletine desteklerinin yanı sıra egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi yönündeki tutumunu teyit ettiği belirtilerek, Suriye'nin tüm topraklarında istikrarın yeniden sağlanması için bölgesel ve uluslararası desteklerin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Mevcut geçiş döneminde Suriye için bölgesel ve uluslararası desteklerin toplanmasının önemine işaret edilen açıklamada, Suriye'de halkın tüm kesimlerini kapsayacak siyasi bir sürecin başlatılması çağrısı yapıldı.