Mısır, Transit Uçaklar için Alarmda

KAHİRE, 1 Mart (Xinhua) -- Mısır, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle rotalarını değiştirmek zorunda kalabilecek transit uçakları kabul etmek üzere ülke genelindeki havalimanlarında alarm durumunu maksimuma yükseltti.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bölgedeki gerginlik nedeniyle seyahatleri etkilenebilecek yolcular için gerekli tüm olanaklar ile konforu sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Bakanlık, Mısır hava sahasının tamamen faal ve olası uçuş rotası değişikliklerine hazırlıklı olduğunu teyit etti.

Bakanlık, yolcuların uçuşlarının durumu ve olası değişiklikleri teyit etmek üzere havayolu şirketleriyle iletişimde olmalarını tavsiye etti.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonu sonrasında bölgede yeni bir çatışma dalgasının patlak vermesi sonucu Ortadoğu'daki birçok ülke cumartesi günü hava sahasını kapattı veya kısıtlama getirdi. Dünyanın önde gelen havayolu şirketleri bu bölgeye olan uçak seferlerini iptal etti.