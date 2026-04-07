Mısır, Trump'ın Gazze Planına Destek Verdi

07.04.2026 19:28
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Trump'ın Gazze planının uygulanmasının önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmeye yönelik planının ikinci aşamasına ilişkin yükümlülüklerin tümüyle uygulanması ve dikkatlerin başka yöne çekilmemesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Kahire'de Avrupa Birliği (AB) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Christophe Bigot ile bir araya gelerek işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeleri ve bölgedeki son tırmanışı ele aldı.

Trump'ın planının ikinci aşamasının eksiksiz uygulanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze'ye ulaştırılmasının sağlanması gerektiği belirtilen görüşmede, bu sürecin, bölgede erken toparlanma ve yeniden imar çalışmalarının başlatılmasının önünü açacağı kaydedildi.

Gazze'yi yönetmek üzere oluşturulan ulusal komitenin görevine başlayabilmesi için yürütülen hazırlıkların da ele alındığı görüşmede, söz konusu komitenin görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmesi için uluslararası toplumun desteğinin önemine işaret edildi.

Görüşmede, Filistinli polis unsurlarının Mısır'da eğitilmesi ve ilerleyen süreçte Gazze'de konuşlandırılması konusunda koordinasyonun artırılması da değerlendirildi.

Bakan Abdulati, bu kapsamda Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde açık tutulmasının ve insani yardımların girişinin sürdürülmesinin önemini yineledi.

Batı Şeria'daki durum

Görüşmede ayrıca, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini hızlandırmasını ve sahada yeni fiili durumlar oluşturma girişimlerini kınayan Abdulati, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına ve sık sık düzenlenen baskınlara da tepki gösterdi.

İsrail Meclisinin Filistinli esirlere idam cezası öngören yasayı onaylamasını da kınayan Abdulati, bu tür adımların bölgede sükunet ve istikrar çabalarını olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Bakan Abdulati, ilerleyen dönemde Mısır ile Avrupa tarafı arasında koordinasyonun sürdürülmesinin, Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

ABD, 14 Ocak'ta Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının başladığını duyurmuştu.

Ateşkesin ikinci aşaması, Gazze'nin yarısından fazlasını kontrol altında tutan İsrail'in daha fazla noktadan geri çekilmesi, insani yardım ulaştırılmasının sağlanmasını ve uluslararası istikrar gücünün kurulması gibi hususları içeriyor.

Kaynak: AA

20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
19:42
Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
