Mısır, Trump'ın Gazze Planına Destek Verdi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmeye yönelik planının ikinci aşamasına ilişkin yükümlülüklerin tümüyle uygulanması ve dikkatlerin başka yöne çekilmemesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Kahire'de Avrupa Birliği (AB) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Christophe Bigot ile bir araya gelerek işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeleri ve bölgedeki son tırmanışı ele aldı.

Trump'ın planının ikinci aşamasının eksiksiz uygulanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze'ye ulaştırılmasının sağlanması gerektiği belirtilen görüşmede, bu sürecin, bölgede erken toparlanma ve yeniden imar çalışmalarının başlatılmasının önünü açacağı kaydedildi.

Gazze'yi yönetmek üzere oluşturulan ulusal komitenin görevine başlayabilmesi için yürütülen hazırlıkların da ele alındığı görüşmede, söz konusu komitenin görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmesi için uluslararası toplumun desteğinin önemine işaret edildi.

Görüşmede, Filistinli polis unsurlarının Mısır'da eğitilmesi ve ilerleyen süreçte Gazze'de konuşlandırılması konusunda koordinasyonun artırılması da değerlendirildi.

Bakan Abdulati, bu kapsamda Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde açık tutulmasının ve insani yardımların girişinin sürdürülmesinin önemini yineledi.

Batı Şeria'daki durum

Görüşmede ayrıca, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini hızlandırmasını ve sahada yeni fiili durumlar oluşturma girişimlerini kınayan Abdulati, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına ve sık sık düzenlenen baskınlara da tepki gösterdi.

İsrail Meclisinin Filistinli esirlere idam cezası öngören yasayı onaylamasını da kınayan Abdulati, bu tür adımların bölgede sükunet ve istikrar çabalarını olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Bakan Abdulati, ilerleyen dönemde Mısır ile Avrupa tarafı arasında koordinasyonun sürdürülmesinin, Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

ABD, 14 Ocak'ta Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının başladığını duyurmuştu.

Ateşkesin ikinci aşaması, Gazze'nin yarısından fazlasını kontrol altında tutan İsrail'in daha fazla noktadan geri çekilmesi, insani yardım ulaştırılmasının sağlanmasını ve uluslararası istikrar gücünün kurulması gibi hususları içeriyor.