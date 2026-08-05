Mısır: Trump'ın Planı Uygulanamaz

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinli grupların silahlarının toplanması ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesini öngören yol haritasının, İsrail'in saldırıları sürdükçe uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Abdulati, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen "Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme" bakanlar toplantısının ardından Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi'nin katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ürdün'e toplantıya ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Abdulati, toplantının Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde İsrail'in Filistin halkına yönelik sistematik ve süregelen uygulamaları, politikaları ve ihlallerinin yaşandığı kritik bir dönemde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Doğu Kudüs'ün Arap, İslami ve Hristiyan kimliğinin korunmasının ilkesel bir mesele olduğunu vurgulayan Abdulati, bunun Arap ve İslam ülkelerini doğrudan ilgilendirdiğini ifade etti.

Arap ve İslam ülkeleri arasında ortak bir tutum bulunduğunu belirten Abdulati, "Hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde vurguluyoruz ki yalnızca kınamayla yetinilmemesi, aynı zamanda somut adımlar atılması gerektiği konusunda Arap ve İslam ülkeleri arasında tam bir görüş birliği bulunmaktadır." dedi.

Sonuç bildirisinde somut tedbirlere yer verildiğini aktaran Abdulati, tedbirlere ilişkin ayrıntı vermezken, Arap-İslam Bakanlar Komitesi (Sekizli Komite) çerçevesinde bölgesel ve uluslararası taraflarla eşgüdüm içinde hareket edilmesi konusunda da mutabakat sağlandığını kaydetti.

Abdulati, bu çabaların İsrail'in Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki uygulamalarına dikkati çekmeyi amaçladığını belirterek, arabulucu ülkeler Katar, Türkiye ve Mısır'ın yürüttüğü yoğun diplomatik çabalara rağmen İsrail'in Filistinlilerin ölümüyle sonuçlanan saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Filistinli grupların silahlarının toplanmasını ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesini öngören yol haritasının, saldırılar sürdüğü sürece uygulanamayacağını dile getiren Abdulati, bu nedenle ABD'ye ortak mesajlar ilettiklerini söyledi.

Trump'ın açıkladığı söz konusu planın saldırıların durdurulması, silahların tek elde toplanması ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi olmak üzere üç temel unsur içerdiğini aktaran Abdulati, planın uygulanabilmesi için bölgesel ve uluslararası baskının artırılması gerektiğini kaydetti.

"ABD'nin ve Başkan Trump'ın planı sahada uygulamaya geçirmedeki rolüne güvendiklerini" ifade eden Abdulati, bunun silahların tek elde toplanmasını, İsrail'in Gazze'den çekilmesini, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasını ve Gazze'nin erken toparlanma ile yeniden imar sürecinin başlamasını sağlayacağını dile getirdi.

Abdulati, ayrıca tüm tarafların Başkan Trump'ın planında yer alan ilhakı ve zorla yerinden etmeyi reddeden iki temel ilke üzerinde uzlaştığını belirterek ABD'yi bu ilkelerin sahada uygulanması için gerekli adımları atmaya çağırdı.