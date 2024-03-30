Mısır, Ürdün ve Fransa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının son bulmasını istedi

Mısır, Ürdün ve Fransa, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırıların son bulması ve ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti.
Mısır'ın El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Kahire'de Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ve Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ile üçlü toplantıda görüştü.
Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Şukri, Mısır, Ürdün ve Fransa arasındaki üçlü bakanlar toplantısında Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğine vurgu yapıldığını söyledi.
Şukri, Filistinlilerin, topraklarından tehcir edilmesinin reddedildiğini vurguladıklarını ve sivillerle dolu Refah kentine askeri operasyonun tehlikelerini ele aldıklarını aktardı.
Safedi de radikal İsrail hükümetinin, aç bırakmayı Gazze'deki Filistinlilere karşı silah olarak kullanmaya karar verdiğini belirtti.
İsrail'in, Gazze'ye yardımların girişi için sınırları açmasını talep eden Safedi, "Zulüm bitmedikçe, işgal sona ermedikçe, Filistin halkının başta özgürlük, onur, güvenlik, barış içinde yaşam, devlet kurma gibi meşru haklarını karşılayan iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı barış tesis edilmedikçe gelecek şu anki durumdan daha kötü olacak." diye konuştu.
Sejourne ise Gazze'de bir an önce ateşkes tesis edilmesi için ortak çalışma konusunda anlaştıklarını belirtti.
Refah'a herhangi bir askeri operasyona karşı olduklarını vurgulayan Sejourne, Fransa'nın ayrıca Lübnan ve İsrail arasındaki krizin çözümü için öneriler sunduğunu söyledi.
Mısır, Ürdün ve Fransa'nın dışişleri bakanları 20 Mart'ta telefonda, Gazze'deki durumu görüşmüştü.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Mısır, Ürdün ve Fransa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının son bulmasını istedi - Son Dakika
Trabzon'un Of ilçesine bağlı Yukarı Kışlacık Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınmaya başlandı.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde yol yapım çalışması sırasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait petrol boru hattı patladı. Patlamanın sonucunda ham petrol, Başlar Barajı'ndan çıkan sulama kanallarına karıştı. TPAO ekipleri olay yerine gelerek onarım ve temizleme çalışmalarına başladı.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait petrol boru hattı patladı. Patlama sonucu meydana gelen sızıntı nedeniyle ham petrol, Başlar Barajı'ndan çıkan sulama kanallarına karıştı. TPAO ekipleri olay yerine gelerek onarım ve temizleme çalışmalarına başladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftar saatini beklerken 2. Katın balkonundan düşen adam yaralandı. Olay saat 19.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Bahariye Mahallesinde meydana geldi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören'deki mitinglerini tamamlayarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek akşam namazını burada kıldı. Erdoğan, camideki vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara harçlık dağıttı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da eşlik etti.
Zeytinburnu'nda bir sokak üzerinde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Plakasız motosiklet sürücüsü ve arkasında kar maskeli bir şahsın kaçmaya çalıştığı görüldü. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslardan biri silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Diğer şüpheli ise ikametinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında soruşturma devam ediyor.
YSK'nın açıkladığı seçim takvimine göre, Zonguldak'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin propaganda serbestliği saat 18.00 itibariyle sona erdi. Siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları kaldırıldı. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, YSK'nın belirleyeceği bir tarihe kadar propaganda yapamayacak.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftar saatini beklerken dengesini kaybederek 2. katın balkonundan düşen bir adam yaralandı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde saat 16.00 sıralarında Yukarı Kışlacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği ekipleri, Orman İşletmeleri ve Of Belediyesi ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?